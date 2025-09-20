Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe peiling Maurice de Hond: vrije val VVD ten einde, PVV wint

Het was dankzij de Algemene Politieke Beschouwingen een turbulente week in Den Haag. Maurice de Hond peilde hoe de vlag er nu bij hangt bij kiezers en presenteerde zijn nieuwste peiling bij Café Kockelmann.

Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer-verkiezingen.

Peiling Maurice de Hond

De conclusie van De Hond: „Wilders was duidelijk de winnaar. Ruimschoots. Daarna komt Bontenbal, daarna Timmermans.”

Peiling Maurice de Hond PVV 29 (+1)

GL-PvdA 26 (-2)

CDA 22 (-2)

VVD 16 (+1)

D66 12 (+2)

JA21 12 (+1)

SP 7 (0)

FvD 5 (0)

BBB 4 (-2)

Eerder leek een kabinet-Bontenbal nog aanstaande. „Als we laatste peilingen vergelijken met de vorige peilingen, vlak nadat NSC uit het kabinet stapte, dan zien we dat de PVV een zetel omhoog is gegaan en GroenLinks-PvdA twee zetels omlaag. Het CDA is opvallend genoeg weer wat gedaald, die partij is aan het schommelen.”

Einde van vrije val VVD

De Hond noemt de zetelwinst van VVD opmerkelijk. „Die partij was toch in een duikvlucht beland. Bij Ipsos I&O hadden ze van de week nog veertien zetels, bij mij hadden ze er vijftien. Nu zijn ze voor het eerst weer wat gestegen.”

Is dit het einde van de vrije val van de liberale partij? „Ik denk dat de conclusie is. Ik herkende bij deze peiling heel duidelijk dat er toch een herstel aanwezig was.” De partij leek eerder te lijden onder de dalende waardering voor lijsttrekker Dilan Yesilgöz. De VVD-leider ligt al langer onder vuur.

👇 Belangrijkste thema's van verkiezingen Wonen is het belangrijkste thema van de verkiezingen, bleek eerder al. Volgens 46 procent van de kiezers moet de politiek met voorrang aandacht aan de wooncrisis besteden. Daarmee is dat het belangrijkste onderwerp, net als in 2023. Daarna volgt immigratie en asiel (36 procent). Gezondheidszorg, klimaatverandering en armoedebestrijding hebben aan belang ingeboet. Ook onderwijs en economie worden minder vaak genoemd dan in 2021.

Coalitie vormen ‘ingewikkelde puzzel’

De mogelijke coalitievorming lijkt nog steeds af te stevenen op een hoofdpijndossier. Het CDA en de VVD hebben regeren met de PVV uitgesloten. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat Geert Wilders premier wordt. Yesilgöz zei eerder ook dat ze een kabinet met GroenLinks-PvdA „niet ziet gebeuren”.

Het is een „behoorlijk ingewikkelde puzzel”, geeft ook De Hond toe. „Je zou een coalitie met GL-PvdA, CDA, VVD en D66 kunnen vormen met in totaal 76 zetels. Dat zou je een soort ‘middencoalitie’ kunnen noemen.”

Ook een links kabinet kan, maar daar zijn dan wel zeven partijen voor nodig. „Dat kabinet zou bestaan uit GL-PvdA, D66, SP, PvdD, Volt en ChristenUnie, met in totaal 76 zetels.” Kockelmann: „Zeven partijen voor één zeteltje meerderheid, dat is vragen om ellende, natuurlijk.” De Hond: „Wat interessant is, is dat hoe hoger de PVV komt, hoe moeilijker het wordt het kabinet te vormen. Het aantal zetels dat voor hen overblijft, is kleiner.”

BBB verliest zetels

BBB verliest twee zetels volgens de peiling, en staat nu op vier zetels. De Hond heeft daar wel een verklaring voor. „De potentie van de BBB is hoog, maar als tegelijkertijd de VVD wat herstelt, de PVV het goed heeft gedaan en JA21 nog steeds in de lift zit, dan is de concurrentie groot.”

BBB-leider Caroline van der Plas is ook te gast bij het programma. Ze beaamt dat er veel concurrentie is op rechts. „Wij zeggen bij de BBB altijd, wij hebben verantwoordelijkheid genomen. Ook voor de dingen die wij eigenlijk liever niet hadden willen doen. Wij zijn een jonge partij, we zijn in de coalitie blijven zitten en we willen die verantwoordelijkheid blijven nemen.”

