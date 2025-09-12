Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom worden er weer nieuwe brieven over het datalek van het bevolkingsonderzoek gestuurd?

Een groot aantal vrouwen kan tussen vandaag en woensdag een brief van Bevolkingsonderzoek Nederland ontvangen. Deze brief gaat naar mensen die eerder ook al een brief hebben ontvangen over het datalek, maar ook naar mensen die nog geen idee hadden dat hun gegevens hierbij betrokken waren.

Eerder ontvingen al 405.000 vrouwen en mannen een brief van Bevolkingsonderzoek Nederland. In deze brief stond dat er een hack is geweest bij het laboratorium Clinical Diagnostics NMDL, waarbij persoonsgegevens van deelnemers zijn gestolen. Het ging hierbij om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), testuitslagen en gegevens van zorgverleners. De brief riep deelnemers op om alert te zijn op fraude, omdat deze gegevens misbruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld phishing of oplichting.

Wat betekenen de nieuwe brieven van Bevolkingsonderzoek Nederland?

Inmiddels blijkt dat het datalek een stuk groter is dan gedacht en daarom ontvangen 941.000 vrouwen een deze dagen opnieuw een brief. Alle vrouwen van wie gegevens werden gedeeld met het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk kunnen een brief verwachten. De boodschap is echter niet voor iedereen hetzelfde. Zo is er een groep mensen die eerder al de brief ontving, maar nu opnieuw een brief krijgt. Deze tweede brief bevat iets meer informatie over wat er precies van hen gestolen kan zijn.

Verlate brieven

Ook wordt er nu expliciet in de brief gemeld dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat hun e-mailadres of telefoonnummer is gestolen, wat de kans op misbruik ook een stuk kleiner maakt. Er is ook nog een groep vrouwen die een brief krijgt met een iets meer onzekere boodschap: zij krijgen te horen dat her niet zeker is dat er gegevens van hen zijn gestolen, maar dat het ook niet uitgesloten kan worden.

Tot slot is er ook nog een groep vrouwen die via de huisarts in het datalek terecht zijn gekomen. Het gaat hierbij om oudere uitstrijkjes van voor 2017. Van hen was al bekend dat ze in het lek zaten, maar hun adressen konden nog niet worden gevalideerd, zo laat een woordvoerder van Bevolkingsonderzoek Nederland weten. Daarom krijgen ze nu pas een brief. Of de hack ook invloed heeft op de betrouwbaarheid van de uitslag van een uitstrijkje kun je hier lezen.

