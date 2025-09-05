Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cybercriminelen delen nepbeelden van uitvaart Lisa: ‘Klik er niet op’

Sinds de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, leeft heel Nederland mee met haar familie en vrienden. En daar blijken cybercriminelen misbruik van te maken: op sociale media gaan nepbeelden van haar uitvaart rond die leiden naar frauduleuze websites. Mensen die erop klikken, lopen het gevaar gescamd te worden, zo waarschuwt een mediaexpert.

Volgens het AD, die het nieuws van de nepbeelden bracht, gaan de internetoplichters op een gehaaide manier te werk. Ze delen uitvaartfoto’s die van pagina’s van uitvaartondernemers komen. Ook worden beelden van eerdere uitvaarten misbruikt. Zo gaat er een foto van een huilende moeder in een deuropening rond of van verdrietige vriendinnen van Lisa. De beelden hebben echter niks te maken met haar uitvaart, die afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsvond en waar ook geen beelden van zijn gemaakt.

In bovenstaande video zie je beelden van een fietstocht die ter ere van Lisa is gemaakt.

Wie is Lisa? Lisa werd twee weken geleden met veel geweld om het leven gebracht toen zij van een feestje in Amsterdam naar haar huis in Abcoude fietste. Volgens de politie heeft het meisje zelf 112 gebeld omdat ze werd achtervolgd door een man op een fiets. Toen agenten arriveerden, troffen zij Lisa dood aan. De man die verdacht wordt van het misdrijf werd opgepakt bij een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Amsterdam. Hij wordt naast de moord op Lisa ook verdacht van een verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus. De dood van Lisa maakte veel los, ook op sociale media. Haar dood staat symbool voor de angst van veel vrouwen.

Nepbeelden van uitvaart Lisa

De nepbeelden worden op Facebook massaal gedeeld en vaak staat in de reacties onder de post een link die leidt naar een buitenlandse website. Door teksten als ‘Uitvaart Lisa: familie, vrienden en klasgenoten in tranen bij laatste groet’ of ‘terwijl de kist langzaam werd gesloten, voelde iedereen de leegte die Lisa achterliet’ blijken veel mensen geneigd te klikken. Daarnaast blijkt uit de vele steunbetuigingen onder dergelijke posts dat veel mensen er met open ogen intrappen.

Wat gebeurt er als je op zo’n link klikt?

Volgens mediaexpert Jaap van Zessen lijken de sites waar de berichten naar linken op een scam. „Het is een verdienmodel voor advertenties en misleiding”, zo legt hij uit tegenover het AD. „De nepwebsites zijn vaak ontworpen als clickbait. Sensationele koppen en verhalen wekken de nieuwsgierigheid op, zodat mensen erop klikken. De maker verdient geld per weergave van de advertenties.”

Andere mogelijke manieren waarmee oplichters geld kunnen genereren, zijn volgens hem phishing, fraude, nepwebwinkels en het installeren van software om op die manier informatie te stelen van de computer van de bezoeker. Mensen worden dan ook nadrukkelijk gewaarschuwd om vooral niet op dergelijke links te klikken en dit soort berichten ook niet te delen op hun eigen account.

