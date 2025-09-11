Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze Nederlandse dorpen staan in de top 10 mooiste dorpjes ter wereld

Je hóeft de grens niet over voor prachtige plekken. Twee Nederlandse dorpjes nestelden zich in de top tien ‘mooiste dorpjes ter wereld’ van het Amerikaanse tijdschrift Forbes.

Het gaat om Giethoorn en Bourtange.

Giethoorn

Op nummer vier in de lijst staat Giethoorn, in de volksmond ook wel ‘Hollands Venetië’ genoemd. Giethoorn is een beroemd plaatsje in de kop van Overijssel, waar de meeste Nederlanders weleens zijn geweest.

„Giethoorn, verweven door de waterige aderen van Overijssel, schittert als een geheim dat bewaard wordt in de Nederlandse laaglanden”, schrijft Forbes. „Huisjes met rieten daken staan ​​dicht op elkaar langs smalle grachten, hun weerspiegelingen trillen in het kielzog van fluisterende punters, terwijl boogbruggen het mooie dorp als kant aan elkaar naaien, en weelderige tuinen geraniums en lavendel over de geplaveide paden uitstrooien.”

Overigens is er in ‘Hollands Venetië’ meer te doen dan alleen varen, tipte Metro al eens.

🧳 Top tien mooiste dorpjes ter wereld Bibury, Engeland Hallstat, Oostenrijk Reine, Noorwegen Giethoorn, Nederland Gásadalur, Faeröer Oia, Griekenland Bourtange, Nederland Kotor, Montenegro Shirakawa-go, Japan Batad, Filipijnen

Bourtange

Op nummer zeven prijkt Bourtange. Het Groningse dorpje schopt het wel vaker tot ‘mooiste dorpjes’-lijstjes, maar – in tegenstelling tot Giethoorn – kent niet iedereen het.

„Vormgegeven als een ster en ingebed in de moerassige vlakten van Groningen, schittert Bourtange met zijn symmetrie en sprookjesachtige charme”, schrijft het blad. „Hier stralen bakstenen wallen en met gras begroeide bastions uit vanaf het hart van de vesting, waar zeventiende-eeuwse kanonnen rusten naast met tulpen gevulde binnenplaatsen en de geur van verse stroopwafels opstijgt uit knusse cafés.”

Hendri Meendering, Directeur Vesting Bourtange, vertelt in Goedemorgen Nederland op NPO 1 dat hij blij is met deze complimenten. „Bourtange is al heel lang een prachtige vesting. Dat wordt nu beloond doordat je in de top tien bij Forbes staat. Dan ben je alleen maar trots.”

Moet het dorpje nu vrezen voor busladingen toeristen? „Het is altijd afwachten wat voor effect het heeft. We hebben nu al 300.000 toeristen per jaar. Daar kunnen er best nog wel wat bij. Een jaar telt 365 dagen. Die toeristen kunnen verspreid over het hele jaar komen. Er is hier altijd wel wat te doen.”

Top drie mooiste dorpjes

Het allermooiste dorpje, volgens Forbes althans, is Bibury in Engeland. „Genesteld in het hart van de Cotswolds ontvouwt Bibury zich als een aquareldroom, waar honingkleurige cottages langs Arlington Row staan en hun bemoste daken verhalen fluisteren over veertiende-eeuwse wevers”, zegt het tijdschrift.

Op tweede plek staat Hallstat, in Oostenrijk. „Ingebed tussen beboste bergtoppen en het glinsterende meer van Hallstatt, schittert dit Oostenrijkse dorp als een sprookjesachtige weerspiegeling.” De top drie wordt afgesloten met Reine in Noorwegen. „Verscholen onder grillige bergtoppen en gehuld in het arctische licht, rust Reine als een wirwar van robijnen op leisteen.”

Vorige Volgende

Reacties