Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder eten voor voedselbanken door minder voedselverspilling: ‘Zorgelijk’

De hoeveelheid eten die voedselbanken binnenkrijgen, is in de afgelopen twee jaar met 8 procent per jaar afgenomen. De boosdoener: er is minder voedselverspilling.

Voedselbanken Nederland verwacht dat deze afname zal doorgaan en maakt zich zorgen.

Afname is volgens Voedselbank ‘zorgelijke ontwikkeling’

„Onze inzet is om klanten te voorzien van gezond en gevarieerd eten, én tegelijk voedselverspilling tegen te gaan. Op dit moment kunnen we onze klanten nog voorzien van een gevarieerd en gezond voedselpakket”, zegt voorzitter Henk Staghouwer. „Maar we zien dat onze voedseltoevoer de komende jaren verder onder druk komt te staan en armoede in Nederland niet afneemt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Het eten bij de voedselbanken neemt met name af doordat Nederland steeds beter wordt in het tegengaan van voedselverspilling. De voedselverspilling in Nederland nam tussen 2015 en 2023 met 17 procent af, blijkt uit de nieuwe Monitor Voedselverspilling.

Staghouwer: „Dit komt onder andere doordat leveranciers en supermarkten beter plannen waardoor er geen producten aan het eind van hun houdbaarheid komen en doordat producten worden afgeprijsd aan het einde van de houdbaarheid.” Overigens wordt in Nederland wordt nog steeds elk jaar naar schatting zo’n 2 miljard kilo voedsel verspild.

👇 Aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp In 2024 ontvingen 144.750 mensen hulp van een van de 180 lokale voedselbanken, meldt Voedselbanken Nederland. Tijdens de coronacrisis waren er meer mensen afhankelijk van voedselhulp. Het aantal klanten van de voedselbank is vorig jaar met ongeveer 20 procent gedaald. De daling heeft volgens Voedselbanken Nederland waarschijnlijk onder meer te maken met overheidsmaatregelen zoals de verhoging van het kindgebonden budget, het hogere minimumloon en de aanhoudend lage werkloosheid.

Voedselbanken Nederland juicht toe dat er minder verspilling is, maar wijst wel op de keerzijde. De organisatie roept producenten en leveranciers op om onverkochte producten te doneren aan voedselbanken. „Nog te vaak worden voedseloverschotten afgeprijsd of zelfs verwerkt tot biobrandstof, terwijl ze juist van enorme waarde zijn als gezond en gevarieerd voedsel voor mensen die het nodig hebben.”

Reacties