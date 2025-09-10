Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wil je een Nintendo Switch, Ninja SLUSHi of Sony koptelefoon winnen? Stem dan op Metro voor Website van het Jaar

Vorig jaar werd Metro voor het tweede jaar op rij bekroond tot Populairste Nieuwswebsite van het Jaar, dankzij jullie! Lezers stemden massaal, de kroon op onze artikelen. En ook dit jaar is Metro genomineerd én hebben we prijzen voor jullie in petto. Stem je op Metro? Dan maak je kans op onder andere een Ninja SLUSHi en een Nintendo Switch. Het enige dat jij hoeft te doen, is op ons stemmen. Dat kan via deze link.

De Website van het Jaar-verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland. Metro is genomineerd in de categorie nieuws, maar er zijn meerdere gegadigden. Op Metro stemmen doe je hier.

Stem op Metro en maak kans op mooie prijzen

Je stem uitbrengen kost je nog geen 30 seconden. Daarbij maak je automatisch kans op het meest gewilde keukenapparaat van 2025: de Ninja SLUSHi (t.w.v. € 330,-). Ook kun je een Nintendo Switch 2 (t.w.v. € 500,-), Sony XM5 koptelefoon (t.w.v. € 560,-), FashionCheque (t.w.v. € 200,-) of Stanley Cup quencher van 1.18 liter (t.w.v. €49,50,-) winnen.

Stemmen kan tot en met 17 oktober 2025.

Emerce en Multiscope organiseren elk jaar deze verkiezing, waarbij ze meerdere categorieën hanteren. Want de aller-aller-allerbeste website van Nederland is lastig te vinden, maar per subcategorie gaat dat een stuk makkelijker. Zo is er een categorie voor carrière, radio, shopping en natuurlijk nieuws, waar Metro onder valt. Onder de genomineerden vind je ook onze collega’s van Culy (Food & Beverages), NSMBL (Lifestyle, Home & Living), Autovisie (Mobiliteit) en Manners (Lifestyle, Home & Living). Voor elke categorie is een andere prijs, die op 20 november uitgereikt wordt tijdens een speciale awardshow.

