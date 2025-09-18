Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal hittedoden neemt toe: zoveel mensen overleden deze zomer aan de gevolgen van klimaatverandering

De zomers in Nederland worden steeds warmer en daar profiteren we graag van: we gaan massaal naar het strand of pakken een terrasje. Maar voor sommige mensen kunnen de temperatuurstijgingen ook dodelijk zijn: een nieuw onderzoek laat zien hoeveel mensen er deze zomer in Europa zijn overleden door klimaatverandering- en de aantallen liegen er niet om.

Dat de zomers steeds warmer worden heeft geen leuke reden. De stijging van de gemiddelde temperatuur en de toename van het aantal zomerse en warme dagen wordt veroorzaakt door de wereldwijde opwarming van de aarde en leidt ook tot meer en langere hittegolven.

Onderzoek naar aantal hittedoden

Onderzoekers van het Imperial College London en de London School of Hygiene & Tropical Medicine namen 854 steden in Europa onder de loep, die samen bijna 30 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Deze Europese steden zijn als gevolg van de klimaatverandering gemiddeld 2,2 graden Celsius warmer geworden, met uitschieters tot 3,6 graden.

Hoeveel hittedoden in Nederland?

Uit de analyse blijkt dat deze zomer in Nederland 200 mensen zijn overleden door klimaatverandering. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk waren dat er 1147, in Duitsland 1477 en in Frankrijk 1444. In Luxemburg en Ierland vielen de minste doden door klimaatverandering: 4 in Luxemburg en 9 in Ierland. Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Cyprus werden het zwaars getroffen door één hittegolf van 21 tot 27 juli, toen er naar schatting 950 mensen kwamen te overlijden door de hitte. De temperaturen lagen daar destijds 6 graden boven het gemiddelde.

De hoofdsteden met de hoogste sterftecijfers per hoofd van de bevolking waren Rome, Athene en Boekarest, zij hadden te maken met één van de meest extreme hittegolven in Europa. Klimaatverandering was de oorzaak van 4597 van de geschatte sterfgevallen door hitte in Italië, 2841 in Spanje, 1064 in Roemenië, 808 in Griekenland, 552 in Bulgarije en 268 in Kroatië, zo bleek verder uit het onderzoek.

Vooral veel ouderen overleden door klimaatverandering

Uit de analyse blijkt dat klimaatverandering deze zomer in 854 Europese steden verantwoordelijk was voor 68 procent van de naar schatting 24.400 hittedoden. Dat komt neer op ongeveer 16.500 extra sterfgevallen in vergelijking met een zomer zonder de opwarming door menselijke activiteiten, zo waarschuwen de onderzoekers.

Vooral ouderen bleken slecht bestand te zijn tegen de hitte: 85 procent van de slachtoffers was ouder dan 65 jaar en 41 procent ouder dan 85 jaar. „De causale keten van het verbranden van fossiele brandstoffen naar stijgende hitte en toegenomen sterfte is onmiskenbaar,” aldus klimaatwetenschapper Friederike Otto, een van de auteurs van het rapport. Eerder bleek ook al dat klimaatverandering impact heeft op ons gewicht.

