Media en overheid gebruiken nog altijd te ingewikkelde taal

De overheid zegt duidelijke taal te willen gebruiken, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Terwijl het aantal laaggeletterden in Nederland groeit, blijven lastige woorden opduiken op overheidswebsites en in de media.

Uit cijfers van leeshulpaanbieder Tolkie blijkt dat juist veelvoorkomende begrippen regelmatig tot verwarring leiden. Ook afkortingen, technische termen en abstracte begrippen leveren problemen op. En dat zijn nu juist woorden die veel terugkomen in lokale politiek of nieuwsberichten.

„De beste manier om iedereen te bereiken is niet alleen door makkelijke taal te gebruiken”, zegt Laurens van den Berg van Tolkie tegen ANP. „Veel mensen vinden lezen en begrijpen van teksten lastig, en dat kan verschillende oorzaken hebben. Daarom moeten overheid en media samen optrekken.”

Dit zijn de tien woorden die het vaakst niet worden begrepen

Afvalstoffenheffing Kantoorgebouw Rechtsbescherming Tarieven DAB Ontbrekende Werkzaamheden Hulpdiensten Energietransitie kHz

Ook afkortingen en abstracte woorden leveren vaak problemen op.

Zoveel laaggeletterden telt Nederland Ongeveer 15,9 procent van de mensen tussen de 16 en 65 jaar, wat neerkomt op 2,2 miljoen Nederlanders, heeft moeite met het begrijpen van langere teksten of het vergelijken van verschillende soorten informatie. Ook rekenen blijkt voor velen een uitdaging: 15,5 procent van de deelnemers aan een onderzoek gaf aan moeite te hebben met basisrekenvaardigheden.

Mogelijke oplossingen voor moeilijke taal

Volgens Van den Berg kan het bijvoorbeeld helpen om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid, teksten te laten voorlezen of moeilijke woorden direct uit te leggen in een woordenboekfunctie. Ook zou een samenvattingsfunctie kunnen helpen. Van den Berg benadrukt dat taalvaardige mensen vaak onderschatten hoe ingewikkeld sommige woorden zijn. „Juist daarom is het belangrijk om op meerdere manieren hulp te bieden.”

B1-taalniveau nog niet genoeg

Sinds 2022 moeten overheidsorganisaties communiceren op taalniveau B1, wat wordt gezien als begrijpelijk voor de meeste mensen. Toch blijkt dat nog niet genoeg om laaggeletterden te bereiken. Ook media zetten stappen, maar hebben volgens Tolkie nog werk te doen om écht toegankelijk te zijn.

