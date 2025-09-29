Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo sluit je je aan bij massaclaim tegen energiesector: ‘Duizenden euro’s per huishoudens te veel betaald’

Zes grote energiebedrijven krijgen een collectieve rechtszaak aan hun broek. Belangenorganisaties eisen compensatie voor klanten die bij hun variabele contracten onterecht tussentijds hogere tarieven moesten betalen. Je kunt je nog steeds aansluiten bij de massaclaim tegen de energiesector.

De Consumentenbond dient samen met Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) een massaclaim in.

Massaclaim variabele energiecontracten

De claim richt zich op Vattenfall, Eneco, Essent, Energiedirect, Budget Energie en Greenchoice. Samen bedienen zij het grootste deel van de Nederlandse huishoudens. In een eerdere zaak tegen Vattenfall oordeelde de rechter dat dergelijke verhogingen onrechtmatig zijn.

De uitspraak heeft volgens de Consumentenbond gevolgen voor alle consumenten met een variabel contract, omdat bijna alle energieleveranciers in Nederland diezelfde voorwaarden gebruiken en tussentijds hun tarieven verhoogden. „Hierdoor hebben miljoenen consumenten jarenlang te veel betaald. Soms tot duizenden euro’s per huishouden.” Amber Kortzorg van het programma Kassa zei eerder dat het om 4,5 miljoen huishoudens gaat.

Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is het „volstrekt onduidelijk” op basis waarvan een energieleverancier de tarieven tussentijds mag aanpassen. De belangenorganisaties probeerden om in een gesprek met de branche tot een oplossing te komen, maar vingen daar bot. „Helaas kregen wij de energieleveranciers niet op andere gedachten. Maar de uitspraak van het Hof biedt nu extra steun om voor miljoenen consumenten op te komen.”

Hoe meld je je aan?

Eerder dit jaar openden de Consumentenbond en ConsumentenClaim een meldpunt variabele energiecontracten, om inzichtelijk te krijgen hoe groot de schade is. Ook VEH opende een meldpunt. Inmiddels hebben zich bij beide meldpunten al meer dan 220.000 mensen gemeld.

Consumenten kunnen zich nog steeds aansluiten via de Consumentenbond, VEH of CCC. Mensen die tussen 1 april 2017 en nu een variabel energiecontract hebben gehad, kunnen zich aanmelden.

🔋 Wat is een variabel contract? Een variabel contract is een energiecontract voor onbepaalde duur waarbij de prijs meebeweegt met de markt. Waar je bij een vast contract een afgesproken prijs voor een bepaalde looptijd betaalt, kunnen de tarieven bij een variabel contract meerdere keren per jaar worden aangepast.

Meedoen is op basis van no-cure-no-pay. Bij winst wordt maximaal een vergoeding van 17,5 procent van de schade gevraagd. Bert Heikens, voorzitter CCC: „Zoals gebruikelijk bij claims proberen we die rekening bij de tegenpartij te leggen. Ook kan het zijn dat de rechter uitspraak doet over de verdeling van de kosten.”

