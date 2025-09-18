Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek op Frans Timmermans: ‘Dit was onzin’

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn over ruim een maand en de campagnetijd is dan ook volop bezig. Er vliegen verwijten over en weer, de zetelpeiling brengt elke keer weer nieuwe verrassingen én er is onbegrip. CDA-Kamerlid Derk Boswijk spreekt bij Nieuws van de Dag zijn onbegrip uit over een actie van GroenLinks/PvdA-voorman Frans Timmermans.

Vanochtend bleek uit een nieuwe zetelpeiling dat VVD, D66 en JA21 op ongeveer hetzelfde aantal zetels worden gepeild. De VVD krijgt er 14, D66 13 en JA21 12. Voor de laatste twee partijen is dat een forse stijging vergeleken met de laatste verkiezingen, voor de VVD een forse daling.

CDA-Kamerlid over Timmermans: ‘Dit vond ik onzin’

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn in volle gang. Twee dagen lang debatteren fractieleiders over de hoofdlijnen van de kabinetsplannen, die ook in de Miljoenennota zijn beschreven (hier lees je wat het voor jouw portemonnee betekent). Op de allereerste debatdag raakten Geert Wilders (PVV) en Timmermans meteen in conflict. Zo noemde Timmermans Wilders laf en ‘een wegloper’ omdat hij het kabinet liet vallen op asiel, terwijl hij ook beleid had kunnen maken. Wilders noemde dat echter juist ‘zijn rug rechthouden’.

Henri Bontenbal, de leider van het CDA, bleef tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zitten toen Wilders aan het woord was. Waarom was dat? Boswijk: „De inbreng van de heer Wilders is de afgelopen 20 jaar hetzelfde geweest, het verschil is alleen dat hij nu de kans had iets te bewerkstelligen. Ik denk dat Nederland er he-le-maal klaar mee is dat we elkaar aan het vliegen afvangen zijn. We moeten focussen op het woningtekort, migratie, een oorlog op ons continent. Hoe gaan we daarmee om?”

Kortom: dat Bontenbal bleef zitten tijdens de toespraak van Wilders, kan mogelijk gezien worden als protestactie. Maar ook Timmermans krijgt nog een veeg uit de pan. Boswijk: „Hij benoemt heel vaak: migratie is een probleem, maar onderaan de streep hebben ze met geen enkele maatregelen laten zien wat ze willen steunen ja of nee.”

In de video hierboven zie je wat Boswijk nog meer te zeggen heeft over de Algemene Politieke Beschouwingen en wat Annabel Nanninga (JA21) in de soep te brokkelen heeft.

