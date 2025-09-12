Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gelekte miljoenennota: koopkracht stijgt iets meer dan gedacht

De koopkracht stijgt volgend jaar iets meer dan gedacht. Dat staat in het voorwoord van de miljoenennota, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van verschillende media. Gemiddeld krijgen huishoudens er volgens de rekenmodellen van het Centraal Planbureau 1,3 procent bij. In de laatste raming was dat nog 1 procent.

Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) waarschuwt in het voorwoord wel dat de welvaart onder druk staat en dat voor de toekomst keuzes nodig zijn. Tegelijkertijd zegt hij optimistisch te zijn dat de politiek in staat is die keuzes te maken.

Sommige plannen die het demissionaire kabinet volgende week op Prinsjesdag presenteert, lekten eerder al uit. Zo is geld gevonden om automobilisten nog een jaar korting te geven op de brandstofaccijns, een kostenpost van 1,6 miljard euro. De CO2-heffing voor de industrie wordt buiten werking gesteld en er komt naar verluidt extra geld voor de techindustrie.

