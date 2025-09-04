Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hond vermist na bijtincident met wolf: gemeente Epe maakt zich grote zorgen

In natuurgebied Renderklippen in Epe wordt sinds gisteren met man en macht gezocht naar de 6-jarige hond Daisy. De hond is sinds gisterochtend vermist nadat het werd gegrepen door een wolf. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de viervoeter.

In natuurpark Renderklippen geldt een aanlijnplicht. Maar voor honden in functie, zoals deze hond van een schaapsherder, geldt een uitzondering. „Die honden mogen gewoon loslopen”, zo legt een woordvoerder van de gemeente Epe uit. Inmiddels circuleren er ook beelden van het incident op sociale media. Op de beelden is te zien dat er een wolf door het natuurgebied rent en dicht in de buurt van de bezoekers komt. Als hij hond Daisy in het vizier krijgt, springt hij erop af en grijpt hij haar.

Hond gevlucht in de bosjes

Omstanders schrikken en proberen de wolf direct te verjagen en dat werkt. Hierdoor komt hond Daisy los en kan ze de bosjes in vluchten. Helaas is ze sindsdien niet meer gespot, tot grote zorgen van de stichting Schaapskunde Epe-Heerde, waar ze werkt als schaapherder. Er heeft gisteren een uitgebreide zoektocht plaatsgevonden waarbij ook een speurhond betrokken was, maar ondanks alle inspanning is hond Daisy nog steeds niet terecht.

Meerdere bijtincidenten met wolven

Het is niet het eerste incident met een wolf. Zo zijn er meerdere incidenten bekend waarin kinderen werden meegesleurd en gebeten door een wolf. Bezoekers van meerdere natuurgebieden in Nederland worden daarom gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn tijdens het wandelen en honden altijd aangelijnd te houden. Er klinken ook geluiden om de wolven af te schieten, maar daar zijn sommige mensen ook op tegen.

Extra maatregelen

Een woordvoerder van de gemeente Epe laat weten dat het nieuwste incident zorgwekkend is. „We zien steeds vaker dat de wolf dichtbij mensen komt, zeker als ze een hond bij zich hebben. We willen bezoekers nog beter voorlichten over wat ze moeten doen als ze oog in oog komen te staan met een wolf. Ook willen we extra borden plaatsen, ook een lichtbord, om mensen te wijzen op de aanlijnplicht.” Dat bord wordt vandaag neergezet.

Reacties