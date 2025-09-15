Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De herfst staat voor de deur, maar krijgen we nog een vleugje nazomer?

De afgelopen week voelde het echt als herfst, met veel regen, lage temperaturen en stevige wind. Maar hoe gaat het verder deze maand?

En vooral… is er nog kans op een zonnige nazomer?

Eerst regen en wind, dan nog even zomer

Ook de komende week houdt het wisselvallige weer aan. Met een zuidwestelijke stroming trekken vrijwel dagelijks regenzones en buien over het land. Vooral aan de kust kan het stevig waaien, met vandaag kans op zware windstoten. Een paraplu of regenjas blijft dus onmisbaar.

Maar later in de week keert het weer even om: de buien nemen af en de temperaturen kunnen op vrijdag en zaterdag oplopen tot tussen de 25 en de 27 graden. Met ook aardig wat zon voorspeld, worden dat volgens Weeronline nog twee heerlijke nazomerse dagen.

Meteorologische herfst begint deze week

Grappig genoeg begint de meteorologische herfst een dag later, op zondag 21 september. Dan lijkt het weer ook in te storten, wat overigens normaal is voor de tijd van het jaar.

In de laatste week van september blijft de wind vaak uit het westen of zuidwesten waaien. Buien blijven daardoor langskomen, maar grote hoeveelheden regen zijn niet te verwachten. Temperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Op droge dagen met zon voelt het nog prima nazomers aan.

Temperatuurdaling in oktober

Oktober brengt traditioneel een duidelijke temperatuurdaling. Het is dan écht herfst. Begin van de maand is het vaak nog 15 tot 17 graden, eind oktober daalt dat naar 13 of 14 graden. Voor echte nazomerse dagen boven de 20 graden zijn flinke uitschieters nodig, en die zitten voorlopig niet in de verwachting. Sterker nog, begin oktober kan het zelfs wat frisser dan normaal uitpakken.

Regen blijft een terugkerend thema, vooral in de kustprovincies. Toch lijken de vooruitzichten niet extreem nat. Naast buien en wolken is er ook ruimte voor zon, met op droge dagen maxima rond de 18 graden.

