Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Over en uit met de zomer: herfstig weer neemt het stokje over

Na een zonovergoten nazomerweekend, met zelfs de warmste 7 september sinds het begin van de metingen, slaat het weer deze week om. Regen en buien krijgen de overhand en ook de temperatuur gaat flink omlaag.

Daarmee lijkt het zomerse gevoel voorlopig echt voorbij.

Kans op zon en op regen

De nieuwe week start vandaag onrustig. Vooral in het midden, noorden en oosten komen in de ochtend en vroege middag buien voor, lokaal met kans op onweer. Vanuit het zuidwesten breekt de zon echter steeds vaker door en trekken de buien later in de middag naar Duitsland weg.

Ondanks de wisselvalligheid blijft het nog vrij zacht. Zo’n 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond is het droog, al kan in het noordoosten mist ontstaan. In de nacht volgt opnieuw regen vanuit het zuidoosten en daalt het kwik naar ongeveer 11 graden.

Wisselvallig weer op komst

Morgen verloopt duidelijk frisser. Vooral in het oosten en noorden regent het langere tijd, terwijl het westen er met enkele droge momenten beter vanaf komt. Zonder zon stijgt de temperatuur nauwelijks boven de 19 graden. Daarmee is het ruim zes tot tien graden kouder dan tijdens het tropische weekend.

Woensdag biedt nog een korte adempauze. De zon gaat flink schijnen en we kunnen temperaturen krijgen rond de 21 graden. Maar vanaf donderdag neemt het wisselvallige herfstweer de overhand. Buien trekken vanuit het westen binnen, de zuidwestenwind wordt stevig en de middagtemperaturen blijven steken rond 18 tot 20 graden. Ook richting het weekend verandert daar weinig aan.

Zomer echt voorbij

Met dit vooruitzicht kunnen de zonnebrillen en luchtige outfits terug de kast in. De paraplu wordt deze week een vaste metgezel. Het contrast met het tropische nazomerweekend is groot: van 29 graden en strakblauwe luchten naar buien, wind en normale temperaturen voor september. We kunnen ons langzaam gaan opmaken voor de herfst, het seizoen waar steeds meer mensen van gaan houden.

Reacties