Bij deze sporten moet je straks misschien een helm gaan dragen

Koppen tijdens het voetbal, boksen zonder hoofdbescherming of zonder helm het ijs op stappen: het kan in de toekomst zomaar verleden tijd zijn. De Nederlandse Sportraad komt namelijk met stevige aanbevelingen om sporters beter te beschermen tegen hersenletsel.

De raad adviseert om kinderen tot twaalf jaar niet meer te laten koppen bij voetbal en rugby, en jongeren tot 18 jaar dat sterk te ontraden. Ook in vechtsporten als boksen, kickboksen en MMA zouden leeftijdsgrenzen moeten gelden voor sporten waarbij contact met het hoofd mogelijk is. En alle schaatsers, van topsporter tot recreant, zouden verplicht een helm moeten dragen.

Een helmplicht is niet alleen een actueel onderwerp in de sportwereld. Ook jongeren onder de 18 die op een fatbike rijden, moeten straks misschien een helm dragen, schreef Metro eerder deze week.

Waarom deze maatregelen?

Volgens de raad krijgen sporters vaak te maken met herhaald hoofdcontact, door kopballen, stoten of valpartijen. Juist die herhaling kan later voor problemen zorgen, zoals een verhoogde kans op dementie, onderzocht de Gezondheidsraad. Bij kinderen en jongeren zijn de risico’s groter omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Het advies geldt niet alleen voor de topsport, maar ook voor breedtesport en recreanten. Denk aan schaatsers, wielrenners, inlineskaters, maar ook skiërs, snowboarders en ruiters. De Sportraad hoopt dat bonden en sportclubs zelf maatregelen nemen, maar als dat uitblijft kan de politiek wellicht ingrijpen.

Helm op het ijs

Op dit moment is een helm in het schaatsen alleen verplicht bij onderdelen als de marathon en de massastart. Voor de individuele afstanden mogen schaatsers nog zonder helm rijden.

Recreanten hebben vrijwel nergens te maken met regels, behalve in Thialf, waar sinds vorig jaar een helmplicht geldt vanwege meerdere zware ongelukken. De Sportraad wil dat die regel landelijk wordt ingevoerd en dat het net zo vanzelfsprekend wordt als een helm op de skipiste.

Belangrijk om te weten: het gaat om een advies, geen nieuwe wet. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport gaat het rapport bestuderen en later reageren. Intussen ligt de bal bij sportbonden om zelf stappen te zetten, zoals het KNVB-beleid waarbij jonge voetballers hun kopballen moeten beperken.

Meer kennis en eenduidigheid

De raad pleit daarnaast voor een landelijk kenniscentrum waar sport- en zorgsector samenwerken. Want waar de ene sportfysio een sporter snel weer laat beginnen, kan een huisarts juist adviseren langer te wachten, of andersom.

Met eenduidige richtlijnen in samenwerking met universitaire ziekenhuizen en sportbonden moet het herstelproces voor sporters duidelijker en veiliger worden. Of de helmplicht en het kopverbod er daadwerkelijk komen, is nog onzeker.

