Harde wind en buien maken Prinsjesdag onstuimig

Prinsjesdag begint dit jaar met onstuimig weer. In Den Haag waait vanochtend nog altijd een stevige wind met kracht 6, meldt Weeronline.

Later op de dag neemt de wind iets af, maar windstoten tot 70 kilometer per uur blijven mogelijk.

Harde wind en regenbuien

Naast de harde wind trekken vandaag stevige buien over Nederland. Tijdens zo’n regenbui kan de wind tijdelijk nog krachtiger worden. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon, al blijft het in Den Haag grotendeels bewolkt. De temperatuur ligt rond de 17 graden.

Gisteren kwamen al veel meldingen binnen bij de veiligheidsregio’s. In Rotterdam viel een boom op de bovenleiding van een tram en in de Waalhaven waaiden scheepscontainers van schepen op geparkeerde auto’s. In het Paterswoldsemeer moest de brandweer een boot uit het water halen die in de problemen was geraakt door de wind.

Eerste officiële herfststorm

In IJmuiden waaide het gisteravond zo hard, dat er een uur lang windkracht 9 werd gemeten. Daarmee is volgens Weeronline de eerste officiële herfststorm van het jaar een feit. Het is al de derde storm in 2025: ook op nieuwjaarsdag en 6 januari stormde het.

Meteorologen spreken pas van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een uur uitkomt op windkracht 9. Gemiddeld gebeurt dit pas halverwege oktober. In sommige jaren, zoals 2018, 2019, 2021 en 2022, bleef een herfststorm zelfs helemaal uit.

De zwaarste windstoten werden gisteren gemeten op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar waren windstoten van 102 kilometer per uur.

