Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit leverden de grenscontroles tot nu toe op

De omstreden grenscontroles aan de Nederlandse binnengrenzen zijn inmiddels negen maanden aan de gang. Het ministerie van Asiel en Migratie maakt nu de balans op. Hoeveel mensen zijn er gecontroleerd, en hoeveel daarvan zijn er tegengehouden?

De mobiele grenscontroles komen uit de koker van toenmalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV). De grenscontroles werden aanvankelijk voor een halfjaar ingevoerd, eind april werd de proef met nog eens een halfjaar verlengd. In juni zei haar opvolger David van Weel (VVD) dat hij de controles wilde uitbreiden. Hij vermoedt dat de noodzaak van grenscontroles daardoor op termijn afneemt.

Nederland telt meer dan 840 grensovergangen. De marechaussee controleert extra op wegen vanuit Duitsland en België, maar ook in internationale treinen en op vliegvelden. Het kabinet wil met de maatregel migratie en mensensmokkel tegengaan.

Dit leverden de grenscontroles op

Op 8 december begon de Koninklijke Marechaussee met het uitvoeren van grenscontroles. Daarvoor werden ongeveer 5350 marechaussees ingezet, voor ten minste 7830 uur aan controles.

Uit de cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie blijkt dat vanaf de eerste dag tot 8 september 29.420 voertuigen en 123.320 personen werden gecontroleerd. De meeste mensen, 85.650, waren burgers van landen binnen de Europese Unie.

Daarbij werd 470 mensen de toegang tot Nederland geweigerd. Nog eens 230 mensen werden aangehouden. 80 mensen vroegen asiel aan. De mensen die aan de grens werden geweigerd, kregen onder meer geen toegang tot Nederland omdat ze niet konden vertellen wat ze in Nederland kwamen doen en hoelang ze zouden blijven.

🇩🇪 Grenscontroles in Duitsland Duitsland voerde in september vorig jaar weer controles aan de grens in. Het land heeft in het afgelopen jaar zeker 1075 mensen tegengehouden en teruggestuurd toen zij vanuit Nederland de grens met de deelstaat Nedersaksen wilden oversteken. Zeventig mensen werden gearresteerd voor mensensmokkel. Tachtig mensen kregen een inreisverbod en 435 mensen werden opgepakt omdat er een arrestatiebevel tegen hen liep. Bovendien bleken 36 mensen in beeld te zijn bij de Duitse autoriteiten omdat ze betrokken waren bij extreemlinkse, extreemrechtse of radicaalislamitische groepen.

Felle kritiek op grenscontroles

Er is al sinds de aankondiging veel kritiek op de grenscontroles. Zo worden ze vaak „symboolpolitiek” genoemd. Onder meer de Nederlandse Politiebond (NPB), de Marechausseevereniging en de Europese vakbondskoepel voor politie, grenspolitie en militaire politie (Eu.Pol) waren bij aanvang kritisch.

De vrachtwagenbranche zag de grenscontroles ook allesbehalve zitten. Er werd veel financiële schade voor de sector gevreesd. Ook mensen uit grensgemeenten hadden bezwaren, omdat zij soms meerdere keren per dag de grens overgaan. De burgemeesters van 46 grensgemeenten uitten hun zorgen over de onduidelijke maatregelen en „nodeloze overlast” voor hun inwoners en ondernemers.

Vandaag Inside-analist Johan Derksen wond er ook geen doekjes om. „Het is ten hemel schreiend. Kijk, die marechaussee zit met een onderbezetting, die mensen hebben het hartstikke druk. Ze worden nu voor het karretje gespannen en moeten voor de bühne voor Jan met de korte achternaam op een snelweg gaan staan, terwijl er 840 andere wegen zijn waar je gewoon door kunt rijden.”

Reacties