Gemeenten eisen deze week overleg over druk op asielopvang

Gemeenten willen nog deze week in gesprek met het kabinet over de druk op de asielopvang. Dat schrijft Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in een brief aan demissionair premier Dick Schoof. Volgens de VNG is het kabinet verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen rond de opvang van vluchtelingen.

„Het loopt uit de klauwen. Gemeentebesturen worden steeds verder belemmerd in hun werk”, schrijft Dijksma. Ze noemt voorbeelden zoals verstoorde raadsvergaderingen over opvang, geïntimeerde bestuurders en de escalerende situatie in Ter Apel.

Druk op asielopvang niet langer verantwoordelijk

De VNG zegt de zorgen van inwoners rondom asielopvang te begrijpen. Tegelijkertijd is de opvang van grote groepen vluchtelingen volgens de koepelorganisatie niet langer verantwoord, terwijl de asielketen vastloopt.

De situatie in Ter Apel Afgelopen weekend hebben weer meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel geslapen. Dat is boven de limiet, en daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog eens 100.000 euro aan dwangsommen betalen. De teller voor de afgelopen weken staat nu op 300.000 euro. Door asielzoekers over te plaatsen lukte het daarna om tien maanden lang onder de limiet te blijven. In de afgelopen maanden is het aantal asielzoekers in het centrum langzaam weer opgelopen. Dat komt volgens het COA doordat enkele tijdelijke opvanglocaties zijn gesloten.

„Wij hebben herhaaldelijk om hulp gevraagd en u vroegtijdig gewaarschuwd, maar de noodzakelijke randvoorwaarden zijn verre van geregeld”, vervolgt Dijksma in een brief aan Schoof. Ze waarschuwt dat de situatie verder gaat dan alleen het asiel- en opvangdossier. „De democratische rechtsstaat wordt ondermijnd, de veiligheid van inwoners en bestuurders komt in gevaar en gemeenten kunnen hun wettelijke taken steeds moeilijker uitvoeren. Dit is onacceptabel.”

De VNG noemt vijf concrete problemen die moeten worden opgelost. Zo moet er volgens de koepelorganisatie „onmiddellijke rijksregie en bestuurlijke rugdekking” komen en moet wet- en regelgeving duidelijker worden. Gemeenten willen dat Schoof nog deze week uitlegt welke stappen hij gaat zetten.

PVV in ‘democratisch verzet’

Voor de komende Tweede Kamer verkiezingen van 29 oktober zet Geert Wilders in ieder geval hard in op asiel. Volgens Wilders zijn er de afgelopen decennia ‘anti-Nederlandse’ keuzes gemaakt door de politiek: „De PVV komt in democratisch verzet.”

