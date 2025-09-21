Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Frisser weer op komst: buien en stevige wind aan zee

Het weerbeeld ziet er vandaag een stuk onstuimiger uit dan de afgelopen dagen. Vooral in het noordelijk kustgebied kan de wind flink uithalen.

Het KNMI heeft daar code geel afgegeven vanwege zware windstoten die tot 90 kilometer per uur kunnen oplopen.

Grijze start met kans op buien

De ochtend begint bewolkt en in Limburg kan nog een bui vallen. Vanuit het noordwesten trekken later opnieuw enkele buien het land in.

De temperatuur verandert nauwelijks en blijft zo’n 15 tot 16 graden.

Wind aan de kust het heftigst

Langs de kust staat een stevige zuidwestenwind die in het noordwestelijk kustgebied stormachtig kan zijn.

Landinwaarts waait het minder hard, maar nog steeds matig tot vrij krachtig. Pas later op de dag neemt de wind langzaam af.

In de middag schuift de neerslag geleidelijk richting het zuidoosten weg. Af en toe kan de zon doorbreken, al blijft in het noordwesten kans op een bui. Met 16 à 17 graden is het beduidend frisser dan de voorbije dagen.

Eerste officiële herfststorm In IJmuiden waaide het vorige week zo hard, dat er een uur lang windkracht 9 werd gemeten. Daarmee is volgens Weeronline de eerste officiële herfststorm van het jaar een feit. Het is al de derde storm in 2025: ook op nieuwjaarsdag en 6 januari stormde het. Meteorologen spreken pas van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een uur uitkomt op windkracht 9. Gemiddeld gebeurt dit pas halverwege oktober. In sommige jaren, zoals 2018, 2019, 2021 en 2022, bleef een herfststorm zelfs helemaal uit.

Avond en nacht

Vanavond klaart het af en toe op, maar in de nacht komen er vanuit het noorden opnieuw korte buien. Het zuidoosten lijkt droog te blijven. De temperatuur daalt naar zo’n 12 graden aan zee en lokaal naar 6 graden in het binnenland. De wind draait naar het noordwesten en neemt verder af.

