Frans Timmermans die Geert Wilders dronken oom noemt? ‘Hij maakt 2,5 miljoen PVV-kiezers nog bozer’

Frans Timmermans vergeleek PVV-leider Geert Wilders tijdens het GroenLinks/PvdA-congres van afgelopen weekend met ‘de dronken oom die onaanvaardbare dingen zegt’. De uitspraak kreeg veel aandacht en een terugblik op de uitspraak deed men in Nieuws van de Dag gisteravond nog eens dunnetjes over.

Volgens oud-PvdA-politicus en opiniemaker Jacques Monasch betekent de speech van Frans Timmermans een slechte zet. In Nieuws van de Dag legt Monasch uit waarom Timmermans zich beter kan richten op het dominante verkiezingsthema asiel en migratie. Dat is wat hem betreft verstandiger dan PVV-stemmers beledigen en Geert Wilders ‘die dronken oom op een verjaardagsfeestje noemen’.

‘Bij Timmermans dacht ik: daar gaan we weer’

„We hebben het hier niet over een dronken oom”, zei Frans Timmermans voor zo’n vierduizend toehoorders. „We hebben het hier over de leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer.” Jacques Monasch keek hoofdschuddende toe en dacht: „Daar gaan ze weer. Elke keer als er op rechts of extreem-rechts iets is, zie je een PvdA-leider die, eigenlijk ook uit onmacht, gaat zeggen van ‘word wakker’. Melkert zei bij Pim Fortuyn ‘Nederland word wakker, anders zie je straks de Nederlandse Le Pen’, Wallage deed het tegen Frits Bolkestein. Nu krijg je dit weer. Wat je eigenlijk zegt tegen 2,5 miljoen Nederlanders (PVV-stemmers, red.): jullie lopen achter een dronken man aan.”

Je ziet en hoort Monasch in de video hierboven, waarin hij vertelt wat Frans Timmermans wél had moeten doen. „Nu bedient hij alleen maar Wilders en maakt hij zijn kiezers nog bozer.”

