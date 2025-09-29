Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Felle kritiek op uitspraak Caroline van der Plas over D66’ers: ‘Geert Wilders van de Aldi’

BBB-partijleider Caroline van der Plas schilderde de Raad van State gisteravond af als een D66-bolwerk. Dat is haar op stevige kritiek komen te staan. „Je bent de institutie aan het aanvallen waarvan jij de vertegenwoordiger bent.”

De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van wetgeving.

In bovenstaande video zie je een fragment van Van der Plas bij WNL Op Zondag.

Caroline van der Plas: ‘Veel D66-mensen bij RvS’

Volgens Caroline van der Plas zitten er „veel D66-mensen” in de Raad van State, zo zei ze bij WNL op Zondag. De BBB-leider vindt de huidige Raad van State „te politiek gekleurd” en wil daar verandering in brengen door de Tweede Kamer het laatste woord geven over benoemingen in de Raad van State. Nu draagt de Raad van State zelf nieuwe staatsraden aan op basis van bekwaamheid en ervaring. Nadat de ministerraad daarmee heeft ingestemd, wordt hun benoeming bekrachtigd met een koninklijk besluit.

Presentator Frank van Leeuwen drukte Van der Plas daarop met haar neus op de feiten: van de huidige zeventien staatsleden bij de afdeling advisering zijn er twee politiek actief geweest voor D66. Dat is onder meer vicevoorzitter Thom de Graaf. „Is het dan echt een probleem?”, vroeg hij.



‘Raad van State schiet alles af’

Van der Plas bleef bij haar punt. Het steekt haar dat de Raad van State op veel wetsvoorstellen van het huidige, demissionaire kabinet erg kritisch is. De Raad van State had onder meer stevige kritiek op de asielwetten van het demissionaire kabinet. Ook een wetsvoorstel van BBB-woonminister Mona Keijzer om voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen te verbieden, werd afgelopen week met klem ontraden. „Wij zien gewoon gebeuren dat de Raad van State zo’n beetje alles afschiet waar dit kabinet mee komt.”

Ook JA21-voorman Joost Eerdmans, die ook bij het programma te gast was, vindt dat de Raad van State „politiek gemixt” moet zijn. Hij mist bijvoorbeeld inbreng van de PVV, de grootste partij in de huidige Tweede Kamer. „Ze zullen hun sporen verdiend hebben”, zei Eerdmans over de huidige staatsraden. „Maar het is niet zo’n gebalanceerd gezelschap.”

Kritiek op uitspraak Caroline van der Plas

CDA-leider Henri Bontebal hekelt de verdachtmakingen van BBB tegen de Raad van State, liet hij gisteravond weten in Buitenhof. Hij noemde het „ondermijnend voor de democratie”.

Ook gedragsexpert Tom de Bruyne is boos, zei hij vanochtend bij Goedemorgen Nederland op NPO 1. „Dit is Geert Wilders van de Aldi willen spelen. Ik word hier kwaad van, het is zo treurig. Je bent eigenlijk de institutie aan het aanvallen waarvan jij de vertegenwoordiger bent, dat doe je gewoon niet. Dit is echt nog verder de democratie ondermijnen met populistische cafépraat. En als je dan met de feiten wordt geconfronteerd, stap je er gewoon overheen.”

Het is bovendien geen slimme zet van de BBB, betuigt hij. „Een groot aantal partijen probeert Wilders rechts af te steken, om de rechtse kiezer af te pakken. Dat is ook de grote blunder van de VVD: hoe meer je het over migratie hebt, hoe meer je Wilders groot maakt. Hoe meer je het over anti-establishment hebt, hoe meer je Wilders groot maakt. Rechtse partijen zijn constant in de krampachtige reflex om Wilders rechts voorbij te steken en daardoor maken ze hem groter. Ze zijn altijd het flauwe aftreksel van the real deal.”

