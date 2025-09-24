Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na regen komt zonneschijn: er staat ons een heerlijk warm weekend te wachten

Niets is zo wisselvallig als het weer in Nederland, maar gelukkig hoeven we ons daar deze week geen zorgen om te maken. Vandaag staat ons een heerlijk zonnige dag te wachten en ook het weekend ziet er veelbelovend uit.

De dag begon vandaag fris met temperaturen rond de 14 graden, maar in de middag loopt het kwik op tot 16 of 17 graden. Het blijft droog en in het noorden verloopt de dag ronduit zonnig, zo voorspelt Weeronline. Mensen die in het midden van het land wonen krijgen nog wel te maken met wat bewolking, maar gelukkig schijnt het zonnetje hier regelmatig doorheen. Alleen in het zuiden van Limburg blijft de bewolking wat dikker en is het ook iets kouder. Hier kan aan het einde van de middag ook nog een klein beetje regen vallen.

Zachte dagen voor de boeg

Ook morgen staat ons een zachte dag te wachten. In het zuidoosten kan nog een klein beetje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In het zuiden overheerst de bewolking en wordt het niet warmer dan een graad of 14, terwijl elders de temperatuur stijgt naar de 16 of 17 graden. In het noorden laat het zonnetje zich in de middag veelvuldig zien. Vrijdag blijft de temperatuur hetzelfde, maar doordat de wind afneemt is het een stuk aangenamer en minder fris dan donderdag. Het blijft droog en in het noorden laat het zonnetje zich opnieuw regelmatig zien.

Heerlijk weekend

Dit weekend wordt het genieten met hogere temperaturen en lekker veel zon. Op zaterdag wordt het rond de 18/19 graden en zondag kan het regionaal zelfs 20 graden worden. De wind is meestal zwak uit het oostelijke richtingen. Hierbij worden wolkenvelden regelmatig afgewisseld door zonneschijn, kortom: een perfecte dag voor een boswandeling of een fietstochtje! En vergeet je daarbij uiteraard niet in te smeren, want ook het herfstzonnetje kan verraderlijk sterk zijn.

Reacties