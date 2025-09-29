Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland zakt op emancipatie-ranglijst, ‘maar beleid werkt wel’

Het emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid heeft tussen 2018 en 2025 bijgedragen aan maatschappelijke verandering, staat in een rapport over die periode.

Maar onderzoekers zijn ook kritisch.

Emancipatiebeleid werkt, maar is nog niet perfect

Veel van het beleid richt zich „op het scheppen van de juiste voorwaarden door agendering, kennisdeling en samenwerking” en het succes daarvan is niet altijd inzichtelijk te maken, stellen de onderzoekers.

In het onderzoek dat voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedaan, staat dat het beleid onder meer heeft geholpen om aandacht te creëren voor grensoverschrijdend gedrag en gelijkheid op school en werk. Verder is te lezen dat het beleid goed is uitgevoerd. Ook is er draagvlak voor.

Toenemende aantal meldingen van geweld baat onderzoekers zorgen

De onderzoekers zijn ook kritisch op het emancipatiebeleid. Zo zijn er zorgen over het toenemende aantal meldingen van geweld tegen mensen uit de lhbti-gemeenschap. Voor veranderingen op scholen en arbeidsplaatsen moet wet- en regelgeving komen. De afgelopen jaren is er vooral ingezet op cultuurverandering.

Ook op het gebied van zorg moeten stappen worden gezet om die te verbeteren voor bijvoorbeeld transmensen, staat in het onderzoek.

Global Gender Gap Report Deze zomer bleek nog dat Nederland het, in vergelijking met de rest van de wereld, opvallend slecht doet op het gebied van emancipatie. In het Global Gender Gap Report 2025 van het World Economic Forum bungelen we op plek 43 van de 148 landen. Ter vergelijking: vorig jaar stonden we nog op plek 28.

Meer inzetten op emancipatie

Demissionair staatssecretaris Koen Becking van Emancipatie (VVD) wil blijven inzetten op meer emancipatie. Zo moet er meer kennis worden verzameld om op basis daarvan beleid te kunnen maken. Ook moet er anders worden geëvalueerd, stelt Becking, zodat de resultaten van het emancipatiebeleid beter meetbaar zijn.

Reacties