Krijg jij deze e-mail over een betalingsachterstand binnen? Dan moet je oppassen

Klanten van Eneco doen er goed aan om de komende tijd extra alert te zijn. Er gaan sinds kort overtuigende nepmails rond waarin mensen onder druk worden gezet om openstaande rekeningen te betalen. De politie waarschuwt dat al meerdere mensen in de val zijn gelopen.

De politie in Delft heeft op Facebook een foto van de nepmail gedeeld, waaruit blijkt dat deze bijna niet van een echte mail te onderscheiden is. In de e-mail wordt duidelijk gemaakt dat de klant een betalingsachterstand heeft opgelopen die zo snel mogelijk moet worden betaald. De e-mail is precies in de huisstijl van het energiebedrijf opgemaakt en bevat ook het logo en een iDeal-linkje. De politie geeft aan dat ze al meerdere aangiftes hebben ontvangen van mensen die in de mail zijn getrapt en hun geld kwijt zijn.

Linkje altijd checken

De politie benadrukt dan ook dat het altijd belangrijk is te zijn om e-mails van bedrijven met betaalverzoeken goed onder de loep te nemen. „Check altijd het e-mailadres van de afzender. Ziet deze er niet betrouwbaar uit? Gooi de mail dan meteen in de prullenbak. Ook kun je bij twijfel ervoor kiezen om Eneco te bellen en te checken of de mail daadwerkelijk van hun afkomstig is.”

Het betaallinkje kun je volgens de politie ook altijd checken op sites als Checkjelinkje, dan kun je meteen zien of het betrouwbaar is.

Wat als je de valse betalingachterstand al hebt betaald?

Mensen die in de mail zijn getrapt en al geld hebben overgemaakt, kunnen hier aangifte van doen. Het is echter wel belangrijk dat je de gestuurde e-mail als bewijsstuk meeneemt naar de politie. Daarnaast is het ook verstandig om een melding te doen bij de Fraudehelpdesk, je bank moet dan ook in kennis worden gesteld. En ook niet onbelangrijk: waarschuw mensen uit je omgeving „Licht je familie en vrienden in over de e-mail. Zo voorkomen we dat er meer slachtoffers bijkomen”, aldus de politie.

Deze vorm van oplichting heet phishing en is niet altijd makkelijk te herkennen, omdat criminelen steeds nieuwe manieren verzinnen. Hier vind je een overzicht de nieuwste trucs.

