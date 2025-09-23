Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste zorgpremie voor 2026 bekend: ‘Eenmalige meevaller’

De zorgpremie van verzekeraar DSW blijft volgend jaar onveranderd: 158,50 euro per maand. Dat maakt de Schiedamse zorgverzekeraar bekend.

Voor het eerst in jaren komt er geen verhoging, al benadrukt DSW dat dit een eenmalige meevaller is.

Zorgpremie blijft gelijk dankzij ingrijpen overheid

De verzekeraar, traditioneel de eerste die de nieuwe premie bekendmaakt, verhoogde vorig jaar de basisverzekering nog met 9,50 euro per maand. Ook in de zeven jaren daarvoor steeg de premie telkens. Dat de premie nu gelijk blijft, is volgens DSW vooral te danken aan een ingreep van de overheid.

Het kabinet gebruikt een overschot uit het Zorgverzekeringsfonds om de premiestijging tijdelijk te dempen. Zonder dat extra geld zou de premie ongeveer 6 euro per maand duurder zijn geworden, zegt directeur Aad de Groot.

Premies bij de andere zorgverzekeraars Andere zorgverzekeraars maken op 12 november hun premies voor volgend jaar bekend. Van 13 november tot en met 31 december kun je dan de zorgpremies vergelijken. Overstappen kan tot het einde van het jaar.

Structurele problemen blijven

Toch waarschuwt DSW dat de zorg op langere termijn grote hervormingen nodig heeft. Volgens de verzekeraar ligt de nadruk in Nederland te veel op het genezen van zieke mensen, terwijl gezondheid vooral wordt bepaald door factoren als bestaanszekerheid en leefomgeving. „We blijven symptomen bestrijden in plaats van oorzaken aanpakken”, aldus de zorgverzekeraar.

DSW pleit al langer voor minder marktwerking en meer lokale organisatie van zorg via regionale budgetten. Voor dat idee zou steeds meer draagvlak ontstaan, onder meer in verkiezingsprogramma’s waar partijen pleiten voor „meer menselijke maat in de zorg”.

Drie euro per maand erbij

Bij de andere zorgverzekeraars gaat het kabinet vooralsnog uit van een gemiddelde stijging van de zorgpremie van zo’n 3 euro per maand. Of plannen om het eigen risico te halveren doorgaan, is afhankelijk van de verkiezingsuitslag van 29 oktober en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Mocht dit echt gaan gebeuren, dan heeft dat impact op de zorgpremie. En niet zo’n beetje ook. De goedkoopste basisverzekering zou dan stijgen van 141 euro per maand in 2025 naar 202 euro in 2027.

Er zijn ook plannen om het huidige stelsel grotendeels te behouden of om te vormen tot een nationaal zorgfonds. In dat laatste geval zou de premie inkomensafhankelijk worden. Lage inkomens gaan minder betalen, hogere inkomens meer.

Reacties