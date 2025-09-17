Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drie doden aangetroffen in woning Alkmaar

In een woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar zijn woensdag drie doden aangetroffen. Dat meldt de politie, die ook zegt op dit moment nog rekening te houden met alle mogelijke scenario’s.

De politie zegt dat er „veel geruchten” rondgaan over de identiteit en mogelijke onderlinge relaties van de slachtoffers en de oorzaak van hun overlijden. Zelf deelt de politie daar momenteel nog niets over omdat het onderzoek nog loopt. Ze vraagt daarom om „terughoudendheid”.

De politie vond de lichamen in het huis na een melding woensdag rond 11.00 uur. De politie deelt niet waar de melding vandaan kwam of door wie die is gedaan.

ANP

Reacties