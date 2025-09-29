Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit gaan wij merken van Ex-orkaan Humberto

Ex-orkaan Humberto trekt tegen het einde van de nieuwe week richting Europa. Volgens Weeronline zal dit het Nederlandse weer beïnvloeden, vooral merkbaar aan de wind.

Toch is nazomerweer niet uitgesloten.

Onzeker weerbeeld door Humberto

Aan het begin van de week verwacht het weerbureau nog rustig herfstweer. Maandag en dinsdag trekken enkele buien over het land, afgewisseld met droge en zonnige perioden. Woensdag is het koel en zonnig.

Vanaf vrijdag is het weerbeeld onzeker vanwege de, tegen die tijd, ex-orkaan Humberto. De orkaan van de vijfde categorie bevindt zich momenteel nog op de Atlantische Oceaan. Later in de week lijkt Humberto koers te zetten richting de Britse eilanden, al is dat nog niet met zekerheid te voorspellen. Hoe dan ook neemt de kans op wind en regen in Nederland toe.

Als Humberto via Schotland naar Noorwegen trekt, wordt het na wat tijdelijke regen juist warmer door een zuidenwind.

Eerste officiële herfststorm In IJmuiden waaide het twee weken geleden zo hard, dat er een uur lang windkracht 9 werd gemeten. Daarmee is volgens Weeronline de eerste officiële herfststorm van het jaar een feit. Het is al de derde storm in 2025: ook op nieuwjaarsdag en 6 januari stormde het. Meteorologen spreken pas van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een uur uitkomt op windkracht 9. Gemiddeld gebeurt dit pas halverwege oktober. In sommige jaren, zoals 2018, 2019, 2021 en 2022, bleef een herfststorm zelfs helemaal uit.

Rustig begin van oktober

Als Humberto de deur uit is, keert het rustige weer terug. Ook aan het begin van oktober lijken rust en zon de komende tijd het weerbeeld overheersen. Momenteel ligt de temperatuur rond de 17 graden en koelt het ’s nachts lokaal al flink af naar 3 tot 5 graden.

Begin oktober bepaalt de windrichting de temperatuur. Wind uit een zuidoostelijke richting zorgt voor aangenaam weer met temperaturen rond de 20 graden. Wind uit het oosten tot noordoosten leidt echter tot veel koudere dagen met maximaal 15 graden. In de nachten koelt het hoe dan ook af met een minimumtemperatuur tussen de 3 en 7 graden.

