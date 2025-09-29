Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goed nieuws voor dieren: eikels en beukennootjes vallen dit jaar veel eerder

De natuur krijgt dit jaar een flinke voedselboost. Door de warme lente en zomer vallen eikels en beukennootjes weken eerder dan normaal uit de bomen. En de dieren in het bos zijn daar maar al te blij mee.

Dat blijkt uit cijfers van de Natuurkalender, een onderzoeksproject van Wageningen University & Research (WUR).

Volgens bioloog Arnold van Vliet is het groeiseizoen, de periode waarin bomen en planten actief groeien, dit jaar het een na warmste ooit gemeten. Alleen in 2018 was het nog iets warmer. Daardoor rijpten de boomvruchten sneller en zijn ze nu massaal te vinden op de bosbodem.

Extra voedsel voor de dieren in het bos

Voor dieren zoals wilde zwijnen, eekhoorns en vogels is dat goed nieuws. De overvloed aan eikels en beukennootjes zorgt ervoor dat ze genoeg voedsel hebben om de winter door te komen. Vooral voor wilde zwijnen is dit belangrijk: in jaren met weinig eikels graven ze vaker naar wortels van planten, wat schade kan veroorzaken aan de natuur.

De droogte van afgelopen maanden lijkt nauwelijks invloed te hebben gehad op de hoeveelheid eikels. Dat is opvallend, want in droge jaren produceren bomen soms juist minder vruchten.

Miljoenen kilo’s voedsel op de Veluwe

Op de Veluwe wordt dit jaar naar schatting 5,4 miljoen kilo aan eikels en beukennootjes geproduceerd. Dat is fors meer dan het gemiddelde van 3,1 miljoen kilo.

Toch blijft het aantal ver onder het record van 2000, toen er maar liefst 10 miljoen kilo van de bomen viel.

Vroegste start sinds jaren

Onderzoekers schrijven dat de temperatuur tussen maart en augustus voor meer dan 80 procent bepaalt wanneer eikels loslaten. Dit jaar was die periode uitzonderlijk warm, waardoor de vruchten sneller rijpten. Volgens Van Vliet is dit een duidelijk voorbeeld van hoe klimaat en natuur nauw met elkaar verbonden zijn.

Met de herfst net begonnen ligt het bos nu al vol met voedsel. Voor dieren betekent dat een rijk gevulde voorraadkast én voor wandelaars een extra reden om laarzen aan te trekken en het bos in te gaan.

