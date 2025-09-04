Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze zorgbehandelingen verdwijnen straks (om deze reden)

Er zijn heel wat zorgbehandelingen die regelmatig worden uitgevoerd, maar niet of nauwelijks effectief zijn. En daar willen artsen verandering in brengen. Om die reden wordt er flink geschrapt in meerdere zorgbehandelingen en onderzoeken die momenteel nog standaard zijn, zo bevestigt de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De bevestiging komt na berichtgeving in de Volkskrant over het schrappen van zorgbehandelingen.

Ontbreken van wetenschappelijk bewijs

De FMS laat weten dat dertien medische beroepsorganisaties heel concreet de richtlijnen gaan aanpassen. Het is de bedoeling dat er wordt gestopt met behandelingen waarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat ze echt zinnig zijn. Het schrappen moet zorgen voor een besparing van de zorgkosten, maar ook het beter benutten van de al schaarse zorgcapaciteit. Daarnaast zorgt het ook voor minder belasting op patiënten.

De volgende behandelingen komen te vervallen

Wie een eenvoudige blindedarmontsteking heeft, wordt straks niet meer standaard geopereerd. Antibiotica en pijnstilling blijken in veel gevallen afdoende.

Cardiologen gaan niet meer vijf jaar achtereen een hartecho maken bij patiënten die een hartklepprothese van biologisch materiaal hebben gekregen. Zo’n echo blijkt in veruit de meeste gevallen ook niet nuttig bij patiënten die zijn getroffen door een herseninfarct of TIA. De reeks andere onderzoeken die eraan voorafgaat, levert genoeg informatie op.

Baby’s die voor de bevalling in het vruchtwater hebben gepoept, maar na de geboorte nergens last van hebben, mogen straks na vier uur mee naar huis. Nu is de minimale observatieduur nog acht uur.

Op een verantwoorde manier stoppen met zorgbehandelingen

Het project heeft de toepasselijke naam ‘Less is More’ gekregen. „Als het vermoeden bestaat dat bepaalde zorg niet of minder effectief is, wordt er vaak pas mee gestopt als dat daadwerkelijk is aangetoond”, zo legt een woordvoerster van de FMS uit. Dat kan soms jaren duren en daarom wordt het nu omgedraaid.

„We stoppen op een verantwoorde manier met zorg die minder effectief lijkt en evalueren vervolgens of dit een goede beslissing was.” De organisatie bevestigt dat het schrappen van behandelingen kan zorgen voor een jaarlijkse besparing van 70 miljoen euro.

