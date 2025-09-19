Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schoof blijft tegen ophalen gewonde of zieke Palestijnse kinderen

Het demissionaire kabinet blijft bij het standpunt dat zieke of gewonde kinderen uit Gaza beter in de regio kunnen worden geholpen dan in Nederland. Hulp in de regio is het meest effectief, aldus minister-president Dick Schoof. „We willen zo goed mogelijk helpen iets aan dat leed te doen.”

Wat weerhoudt het kabinet om zowel in de regio te helpen als een aantal kinderen hier naartoe te halen, wilde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) weten. Ook D66’er Rob Jetten snapt niet dat er geen kinderen worden opgehaald. „Wat is daaraan zo moeilijk.” Hij wees erop dat andere EU-landen wel kinderen evacueren. „Laat uw hart gewoon zien”, vroeg Mirjam Bikker (ChristenUnie).

De premier zei de „heftigheid” van het debat te begrijpen. „Het gaat om groot leed.” Maar hij verwacht niet dat de partijen en het kabinet het eens worden. De Kamer is verdeeld over medische evacuaties. Vorige week werd een motie die daarom vroeg nog nipt verworpen met 72 stemmen tegen en 71 voor.

Na het debat werd opnieuw gestemd over een motie van de SP om „tijdelijke medische evacuaties van ernstig gewonde of zieke Gazaanse kinderen voor wie in de regio geen adequate zorg is, met naaste familie naar Nederlandse ziekenhuizen te organiseren”. Dat voorstel haalde ook geen meerderheid. Tegen waren 75 Kamerleden, voor 74.

