Rode Kruis helpt gezinnen met boodschappenkaart, maar armoede blijft een probleem
Duizenden kinderen eten gezonder en ouders ervaren minder financiële stress dankzij de boodschappenkaart van het Rode Kruis. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 8000 gezinnen die deelnemen aan het Programma Schoolmaaltijden.
Toch benadrukt de hulporganisatie dat voedselhulp geen structurele oplossing is voor armoede.
Positieve effecten voor kinderen
Bijna 60 procent van de ouders zegt dat hun kinderen gezonder eten sinds zij de boodschappenkaart ontvangen. Ruim een kwart ziet dat kinderen met een positiever gevoel naar school gaan en een vijfde merkt verbeterde concentratie. „Dankzij het programma gaan kinderen met een goed gevulde maag naar school. Dat is belangrijk om goed te kunnen leren”, zegt directeur Harm Goossens van het Rode Kruis.
In totaal zijn er al meer dan 55.000 kinderen geholpen met de boodschappenkaart. Ook gebruiken ouders de kaart om hun kinderen te leren over geld: 28 procent ziet het als middel om te oefenen met budgetteren.
Minder stress, maar niet genoeg
Meer dan de helft van de ouders ervaart minder financiële stress. Toch geeft ruim een kwart aan dat de hulp niet voldoende is. Zij kopen nog steeds goedkoper voedsel, eten kleinere porties of slaan maaltijden over.
Ook stellen gezinnen betalingen uit of lenen geld, wat de kans op schulden vergroot.
Structurele aanpak nodig
Volgens het Rode Kruis verdiept de armoede in Nederland en nemen de financiële problemen toe. Goossens roept politieke partijen op om armoedebestrijding hoog op de agenda te houden: „Voedselhulp geeft verlichting, maar is geen oplossing voor de lange termijn.”