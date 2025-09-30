Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rode Kruis helpt gezinnen met boodschappenkaart, maar armoede blijft een probleem

Duizenden kinderen eten gezonder en ouders ervaren minder financiële stress dankzij de boodschappenkaart van het Rode Kruis. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 8000 gezinnen die deelnemen aan het Programma Schoolmaaltijden.

Toch benadrukt de hulporganisatie dat voedselhulp geen structurele oplossing is voor armoede.

Positieve effecten voor kinderen

Bijna 60 procent van de ouders zegt dat hun kinderen gezonder eten sinds zij de boodschappenkaart ontvangen. Ruim een kwart ziet dat kinderen met een positiever gevoel naar school gaan en een vijfde merkt verbeterde concentratie. „Dankzij het programma gaan kinderen met een goed gevulde maag naar school. Dat is belangrijk om goed te kunnen leren”, zegt directeur Harm Goossens van het Rode Kruis.

In totaal zijn er al meer dan 55.000 kinderen geholpen met de boodschappenkaart. Ook gebruiken ouders de kaart om hun kinderen te leren over geld: 28 procent ziet het als middel om te oefenen met budgetteren.

Minder stress, maar niet genoeg

Meer dan de helft van de ouders ervaart minder financiële stress. Toch geeft ruim een kwart aan dat de hulp niet voldoende is. Zij kopen nog steeds goedkoper voedsel, eten kleinere porties of slaan maaltijden over.

Ook stellen gezinnen betalingen uit of lenen geld, wat de kans op schulden vergroot.

Financiële steun voor kinderen Ruim 100.000 gezinnen in Nederland hebben financiële steun nodig om hun kinderen mee te laten doen aan sport, kunst of cultuur. Dat bleek eerder uit onderzoek van Ipsos I&O, uitgevoerd in opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en ABN AMRO. Bijna driekwart van de ouders in een achterstandssituatie (74 procent) geeft aan hulp nodig te hebben, zo schreef Metro eerder al. Ook onder werkenden neemt de armoede toe. Bij een aantal Nederlandse gezinnen is het zelfs zo dat zij niets overhouden aan het einde van de maand. Op basis van de laatste cijfers van het CBS gaat het om ruim 100.000 huishoudens in Nederland.

Structurele aanpak nodig

Volgens het Rode Kruis verdiept de armoede in Nederland en nemen de financiële problemen toe. Goossens roept politieke partijen op om armoedebestrijding hoog op de agenda te houden: „Voedselhulp geeft verlichting, maar is geen oplossing voor de lange termijn.”

