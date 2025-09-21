Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Benzine nu nog goedkoper, maar prijsstijging vanaf 2026 onvermijdelijk

Automobilisten hoeven zich dit jaar nog niet direct zorgen te maken over fors hogere prijzen aan de pomp. De accijnskorting op benzine en diesel blijft namelijk van kracht, zo maakte het demissionaire kabinet bekend op Prinsjesdag. Maar de opluchting is maar tijdelijk, waarschuwen deskundigen.

Vanaf 2026 stijgen de brandstofprijzen structureel.

Kosten benzine gaan stijgen

De korting betekent dat automobilisten volgend jaar ongeveer 21 cent minder per liter benzine en 15 cent minder per liter diesel betalen. Maar door nieuwe Europese wetgeving lopen de kosten voor oliemaatschappijen en tankstations de komende jaren sterk op.

Volgens Rico Luman, sectoreconoom bij ING Research, is dat onvermijdelijk, zo vertelt hij tegen Nu.nl: „Er komen structurele verhogingen van de brandstofprijzen aan.”

Een van de oorzaken is de verplichting om meer biobrandstof bij te mengen. Tankstations moeten volgend jaar al 14,4 procent biobrandstof leveren, oplopend tot ruim 27 procent in 2030. Dat maakt de brandstof wel schoner, maar ook tientallen centen per liter duurder.

Benzine duurder door een Europees emissierechtensysteem

Daarbovenop komt in 2027 waarschijnlijk ETS2, een Europees emissierechtensysteem. Oliebedrijven moeten dan betalen voor de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het tanken. Dat kan de prijzen verder opdrijven.

Onderzoekers van RaboResearch verwachten dat benzine hierdoor tot 2029 gemiddeld 12 cent per liter duurder wordt, en daarna zelfs 24 cent. Voor diesel kan de extra belasting oplopen tot 27 cent per liter.

Recordprijs in zicht

Door deze ontwikkelingen komt het recordbedrag van 2,50 euro per liter Euro 95 (juni 2022) weer in beeld. „Dat record gaat absoluut gebroken worden in de nabije toekomst”, zegt Paul van Selms van consumentenplatform UnitedConsumers.

De overheid kampt intussen met dalende belastinginkomsten, omdat steeds meer automobilisten overstappen op elektrisch rijden. Deskundigen pleiten daarom voor rekeningrijden: betalen per kilometer in plaats van per liter brandstof. Voor vrachtverkeer gaat zo’n systeem al in op 1 juli 2026.

Of het ook voor particuliere automobilisten wordt ingevoerd, blijft onderwerp van discussie.

