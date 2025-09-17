Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Haal je barbecue maar weer tevoorschijn: eind van de week wordt het 27 graden

Misschien heb je uit pure wanhoop je zomerkleding alweer opgeborgen, maar het kan geen kwaad om die kledingstukken toch nog even tevoorschijn te halen. Na een heleboel regen en dalende temperaturen kunnen we vanaf vrijdag weer rekenen op heerlijk nazomerweer. En daar kun je maar beter van gaan genieten, want het wordt misschien we de laatste zomerse dag dit jaar!

Vandaag kun je nog weinig merken van het aankomende zomerweer: het is grijs met flink wat regenbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden en er staat een fris windje. Ook vanavond blijft het nog langere tijd regenen, maar vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. ’s Nachts koelt het nauwelijks af. Kortom: typisch herfstweer.

Het weer morgen

Ook morgen begint bewolkt met hier en daar een regenbui, zo voorspelt Weeronline. Maar daar komt in de loop van de ochtend verandering in, als de regen langzaam wegtrekt en plaatsmaakt voor een zonnetje.

Met name in het zuiden laat het zonnetje zich zo nu en dan zien en stijgt het kwik naar 24 graden. In de rest van het land is het nog iets minder lekker vertoeven, het blijft daar bewolkt met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. In de avond neemt de wind geleidelijk af en draait het naar het zuiden. De temperaturen liggen ’s nachts rond de 13 graden.

De zomer keert terug

Vrijdag is er een grote omslag te zien in het weerbeeld. Het wordt een heerlijke zomerse dag met flink wat zon. De temperaturen liggen in het noorden rond de 24 graden en in het zuiden rond de 27 graden. Het is een prachtige dag om heerlijk op een terrasje te gaan zitten, te barbecueën of een lekkere strandwandeling te gaan maken.

Wacht daarmee niet tot het weekend, want deze zomerse temperaturen zijn van korte duur. Zaterdag kan aan het begin van de dag nog genoten worden van een heerlijk zonnetje, maar die maakt op den duur plaats voor wolken. Het wordt zo’n 23 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. Een paraplu in je tas is niet overbodig, want er is kans op regen- en onweersbuien.

Vanaf zondag weer wisselvallig

Zondag is er opnieuw een omslag te zien en breekt een wisselvallige periode aan. Het gaat flink regenen en ook in de dagen erna is er regelmatig kans op onweerbuien of regen. De temperatuur gaat weer langzaam dalen en zakt op dinsdag naar zo’n 16 graden. Vanaf dat moment is de herfst echt begonnen.

