Astronomische herfst begint vanavond: dit is de betekenis van de equinox

Vanavond is het zover: om 20.19 uur precies start de astronomische herfst. Tijdens de herfst-equinox duren dag en nacht bijna even lang.

Een bijzonder moment dat wereldwijd wordt gezien als teken van balans en dat kun je zelf ook op verschillende manieren vieren.

Wat is de herfst-equinox?

De aarde draait met een schuine as van 23,5 graden om de zon. Daardoor hebben we seizoenen. Tijdens de equinox staat die as precies recht ten opzichte van de zon, waardoor dag en nacht overal ter wereld bijna even lang zijn. In de praktijk krijgen we zelfs een paar minuten extra licht, doordat zonnestralen via de atmosfeer worden afgebogen.

Normaal valt de equinox op 22 of 23 september, heel soms op 24 september. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1931, en pas in 2303 weer.

Balans tussen licht en donker

Het woord equinox betekent letterlijk gelijke nacht. In Nederland markeert dit het begin van de herfst, terwijl het op het zuidelijk halfrond juist lente wordt.

Al eeuwenlang grijpen culturen dit moment aan om de balans tussen licht en donker te vieren, vaak met oogstfeesten en rituelen van dankbaarheid.

Het weer aan het begin van de herfst De herfst begint met wisselvallig en koel weer. Vandaag en morgen verwacht Weeronline een combinatie van wolken, zon en buien. De temperatuur is maximaal 16 graden. Met uitzondering van Zuid-Nederland is het woensdag en donderdag droog. De zon zal dan ook wat vaker doorkomen. De wind draait tegen het einde van de week waardoor de temperatuur met enkele graden kan toenemen.

Zo kun je het zelf vieren

Ook nu nog kun je de equinox betekenisvol maken. Vogue verzamelde een paar ideeën:

Inmaken en bewaren: samen jam maken of groenten inmaken, net zoals vroeger, toen de oogst werd bewaard voor de winter.

Een herfstaltaar bouwen: kaarsen, bladeren of noten neerzetten en er persoonlijke intenties bij leggen.

Voorouders herdenken: bloemen of een persoonlijke herinnering naar een graf brengen.

Tarotkaarten: een avondje vooruitkijken en balans zoeken met vrienden.

Sterrenpicknick of maanbad: ga naar buiten, deel eten en ervaar de nacht.

De klok gaat ook bijna een uur achteruit Nog een teken dat de herfst écht begonnen is: de klok gaat binnenkort achteruit. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober gaat de tijd een uur achteruit. Extra lekker uitslapen dus, al is het minder fijn voor wie een nachtdienst draait.

Even stilstaan

Of je het nu ziet als wetenschappelijk fenomeen of als spiritueel kantelpunt: de herfst-equinox is een moment van bezinning. De natuur laat zien dat licht en donker elkaar afwisselen en dat maakt het een goed moment om zelf te bedenken wat je wilt loslaten en wat je meeneemt richting de winter.

