Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Action roept kettlebells terug vanwege radioactieve straling: hoe gevaarlijk is dit voor je gezondheid?

Mensen die recentelijk kettlebells bij de Action hebben gekocht, doen er goed aan om deze terug te brengen naar de winkel. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) waarschuwt dat de kettlebells mogelijk licht radioactief kunnen zijn. Of ze daadwerkelijk schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid, hangt af per kettlebell.

Het gaat in het specifiek om kettlebells van 10 kilo in de kleuren roze, blauw en grijs, die tussen 28 juli en 8 augustus zijn verkocht. De kettlebells bevatten zand waarin van nature voorkomende radiactieve stoffen kunnen voorkomen, zo legt de ANVS uit. Er zijn wettelijke grenzen gesteld aan hoeveel radioactiviteit is toegestaan in producten en een aantal van deze kettlebells blijkt die grens te overschrijden.

Wat is radioactieve straling?

Radioactieve straling is een verzamelnaam voor de straling die vrijkomt wanneer instabiele atoomkernen (radioactieve stoffen) uit elkaar vallen of veranderen in een andere kern. Dat proces heet radioactief verval. Atomen bestaan uit een kern (met protonen en neutronen) en elektronen eromheen. Soms is de kern niet stabiel: er zit te veel energie in of de verhouding protonen/neutronen klopt niet. Zo’n kern kan spontaan vervallen en daarbij straling uitzenden om stabieler te worden.

Er zijn drie belangrijke soorten straling: alfastraling, bètastraling en gammastraling. Deze verschillende soorten straling kun je op meerdere plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld in de natuur (uranium en radon in gesteente), in de medische wereld (röntgenfoto’s of bestraling bij kanker) en in de techniek (kerncentrale en rookmelders).

Radioactieve straling hoeft niet altijd gevaarlijk te zijn. Kleine hoeveelheden natuurlijke straling zijn overal om ons heen en meestal onschadelijk. Grote doses kunnen echter cellen beschadigen en kanker veroorzaken.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Leveren de kettlebells een gevaar op voor je gezondheid?

De ANVS benadrukt echter dat de gezondheidsrisico’s van de kettlebells beperkt zijn. Zo zouden niet alle kettlebells radioactieve stoffen bevatten en verschilt de hoeveelheid ook nog per kettlebell. „De straling die hierdoor wordt afgegeven is zelfs bij de kettlebell met de grootst gemeten hoeveelheid radioactieve stoffen nog steeds zeer gering”, zo laat een woordvoerder weten. „Als je zo’n kettlebell een uur lang op schoot houdt, is de hoeveelheid straling vergelijkbaar met een vlucht van Schiphol naar Brussel. Dat is een ongevaarlijke hoeveelheid.” Volgens de ANVS is de terugroepactie dan ook puur uit voorzorg gedaan.

Reacties