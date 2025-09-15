Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werd 15-jarige Jerryson, die door politie is doodgeschoten, in de rug geraakt? ‘Gaan feitelijke onjuistheden rond’

Begin deze week werd de 15-jarige Jerryson door de politie doodgeschoten, nadat hij een fatbike zou hebben gestolen met een vuurwapen. Later bleek dat een omgebouwd gasalarmpistool. Sindsdien doen allerlei verhalen de ronde, zoals dat de jongen in zijn rug zou zijn geschoten. Wat is nu waarheid?

Gisteren vond er een stille tocht plaats voor de jongen. Ruim honderd mensen liepen mee in de mars, die rustig verliep. De stille tocht ging van het Huis van de Wijk naar een politiebureau. Daar hielden de deelnemers een minuut stilte en legden ze bloemen. De organisatoren willen aandacht voor het volgens hen „gebrekkige en gewelddadige systeem” waarin „racisme persisterend is”.

De oma van de gedode jongen hield bij het begin van de tocht een toespraak. „Met dit gebaar wil ik Jerryson eren door te vertellen wie hij was”, zei Marian Eisden, ook bekend als Dushi. Ze vertelde onder meer dat Jerryson niet kon horen en niet van hard praten hield. Ze voegde eraan toe: „Aan beide kanten is een slachtoffer gevallen.”

Schoot politie 15-jarige Jerryson in de rug?

In de video hierboven is te zien dat het Openbaar Ministerie zich ‘genoodzaakt voelt’ met een verklaring te komen. Dat komt, zo zegt presentator Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen, vooral door uitspraken van advocaat van de familie Gerald Roethof. De familie van Jerryson wil de politie aanklagen voor doodslag. Roethof zei in talkshow Pauw & De Wit beelden te hebben gezien waarop hij zag dat de jongen in de rug werd geschoten.

Nu reageert het OM op die uitspraken: „We zien dat er feitelijke onjuistheden circuleren in (sociale) mediaberichtgeving, daarom voelen wij ons genoodzaakt om dit te corrigeren.” Het OM ontkent dat de politie de jongen in de rug schoot. Verder loopt het onderzoek naar de schietpartij nog, waardoor het OM zegt nog niet veel informatie te kunnen delen.

