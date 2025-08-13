Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blauwalgen en bacteriën: steeds meer zwemlocaties met slechte waterkwaliteit

Met de zomerse temperaturen trekken we massaal naar het water voor verkoeling. Maar wie deze week een duik wil nemen, moet beter opletten dan vorig jaar. Het aantal plekken met een waarschuwing voor de waterkwaliteit is in 2025 namelijk verdubbeld.

Uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van Zwemwater.nl blijkt dat dit jaar al 280 locaties minstens één keer een veiligheidswaarschuwing kregen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 142. Vooral bij plassen, meren en recreatiewateren kan de kwaliteit snel verslechteren door langdurig warm weer.

Gezondheidsrisico’s

Op dit moment zijn er 158 zwemlocaties waar gezondheidsrisico’s gelden, zo’n 17 procent van het totaal. Eind juni was dat nog 10 procent. Toen stond de teller op 87 locaties, schreef Metro. Het aantal onveilige zwemlocaties is dus flink de lucht in geschoten. Op twee plekken geldt zelfs een volledig zwemverbod. Soms gaat het om bacteriën, soms om blauwalgen: microscopisch kleine organismen die minder onschuldig zijn dan ze lijken.

Blauwalgen zijn bacteriën die bij warm, stilstaand water snel kunnen groeien. Ze vormen vaak een groenblauwe drijflaag die op verf of een olieachtige film lijkt. Contact met deze organismen kan leiden tot huidirritatie, jeuk, hoofdpijn, oogontsteking en maag- of darmklachten. Wie besmet water binnenkrijgt, kan misselijk worden of overgeven. Ook een hoge bacteriegraad in het water kan gezondheidsproblemen veroorzaken, variërend van diarree tot oorontsteking en in zeldzame gevallen ernstigere infecties.

De kans op deze problemen neemt flink toe bij langdurig warm weer. Doordat het water sneller opwarmt en er minder stroming is, krijgen bacteriën en blauwalgen vrij spel. Vooral kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand zijn extra kwetsbaar.

Wie vermoedt in contact te zijn geweest met water dat vol blauwalgen zit, kan het beste direct onder de douche stappen en zich goed afspoelen met schoon water. Ook zwemkleding en handdoeken moeten grondig worden gewassen om restanten te verwijderen. Krijg je daarna klachten zoals misselijkheid, huiduitslag of branderige, jeukende ogen en wordt het binnen drie dagen niet minder? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

Andere gevaren in open water

Blauwalgen zijn niet de enige reden waarom zwemmen wordt afgeraden. Ook sterke stromingen, plotselinge diepteverschillen, koud water en slecht zicht kunnen gevaarlijk zijn. Soms wordt zwemmen zelfs ontraden vanwege bootverkeer of gevaarlijke objecten onder water. Even checken dus, voordat je het beste bommetje ter wereld probeert te maken.

Op bijna 800 andere locaties kun je wél veilig het water in. Maar omstandigheden kunnen snel veranderen, zeker tijdens warm weer. Een actueel overzicht van alle waarschuwingen en verboden vind je op Zwemwater.nl.

