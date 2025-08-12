Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorg ziet minder zzp’ers, andere sectoren juist in de lift

De zorg verliest in rap tempo zelfstandigen. In de afgelopen negen maanden stopten duizenden zzp’ers, vooral in de thuiszorg, kinderopvang en ziekenhuizen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

In andere sectoren, zoals de logistiek, is juist een toename te zien.

Daling zpp’ers in de zorg

Vooral in de thuiszorg (-8%) en kinderopvang (-10%) is de terugloop fors. In ziekenhuizen was de daling met bijna 3% een stuk minder groot. Toch zijn er binnen de zorg ook plekken waar zelfstandigen nog wél toenemen, zoals bij tandarts- en psychologenpraktijken.

Volgens hoogleraar strategie en ondernemerschap Joris Knoben speelt de discussie over schijnzelfstandigheid een grote rol. „Opdrachtgevers en zzp’ers zelf maken zich zorgen. In sommige branches kiezen bedrijven er zelfs voor om helemaal te stoppen met het inhuren van zelfstandigen, zoals in de kinderopvang”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Beeld wisselend

Buiten de zorg is het beeld wisselend. In de logistiek groeit het aantal zzp’ers, maar bij koeriersdiensten neemt het juist af. Knoben waarschuwt om daar niet te snel grote conclusies aan te verbinden. „Het is niet zo dat alle zzp’ers nu massaal een vaste baan aannemen. Soms spelen controles van de Belastingdienst of seizoensinvloeden mee.”

Uit de zogeheten ZZP-monitor van de KvK blijkt dat het totaal aantal zelfstandigen in Nederland de afgelopen maanden nog licht is gegroeid. Toch is er een duidelijke trend te zien. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar zijn er minder starters en meer stoppers.

Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigheid betekent dat iemand een opdracht doet als zelfstandig ondernemer, maar volgens de regels eigenlijk in loondienst is. Dit wordt ook wel verkapt dienstverband genoemd. De opdrachtgever is dan eigenlijk werkgever, maar betaalt niet de belastingen die horen bij loondienst.

Sector kampt al met personeelstekort

Opvallend genoeg is de zorg de enige sector waarin het reële aantal zelfstandigen structureel afneemt. Dat roept de vraag op wat dit betekent voor patiënten, cliënten en werkgevers. Want als het aantal zelfstandigen verder daalt, kan de druk op vaste medewerkers in de zorg nóg verder oplopen en dat terwijl de sector al kampt met personeelstekorten.

