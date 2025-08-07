Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Droog én temperaturen tot 29 graden: zon draait overuren dit weekend

Na een wisselvallige periode waarbij het zonnetje regelmatig werd afgewisseld met regen, hebben we eindelijk weer een langdurige zonnige periode voor de boeg. Vanaf morgen wordt het een stuk warmer en dit weekend is het helemaal genieten en lopen de temperaturen op tot 29 graden.

Maar voordat het zover is, hebben we volgens Weeronline eerst nog twee wisselvallige dagen voor de boeg.

Vandaag

Vandaag begint de dag heerlijk zonnig met temperaturen rond de 20 graden, maar aan het einde van de ochtend neemt de bewolking in het westen toe. En die bewolking blijft zich helaas verder oostwaarts uitbreiden, waarbij er ook wat lokaal een spatje regen kan vallen. Heel hard zal het echter niet gaan regenen. In het zuidoosten liggen de temperaturen een stuk hoger vandaag, namelijk tussen de 25 en 26 graden. In het midden van het land wordt het ongeveer 23 graden en vlak aan zee blijft het iets koeler met temperaturen tussen de 20 en 21 graden.

Vrijdag

Vrijdag verloopt niet veel anders dan donderdag. Het zonnetje laat zich regelmatig zien, maar er is tegelijkertijd ook flink wat bewolking. Er kan op sommige plaatsen een beetje gaan regenen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt wel iets warmer dan donderdag: in de kustgebieden wordt het 23 graden en in het binnenland lopen de temperaturen op tot 27 graden.

Zomers weekend met tropische temperaturen

Dit weekend kunnen we eindelijk afscheid nemen van het wisselvallige weer. Zaterdag en zondag verlopen heerlijk zonnig, zonder bewolking én zonder regen. De perfecte omstandigheden voor een dagje strand of een heerlijk terrasje. Daarbij lopen de temperaturen flink op: op veel plaatsen wordt het 25 graden of meer, alleen aan zee en op de Waddeneilanden wordt het met 22 tot 24 net niet zomers warm. In Brabant en Limburg is het helemaal heerlijk vertoeven dit weekend met temperaturen tussen de 28 en 29 graden. En de temperaturen blijven alleen maar oplopen: begin volgende week wordt het nog warmer en zit het droge en zonnige zomerweer zich nog even voort.

