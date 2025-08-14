Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voorlopig geen einde aan zomers weer, kans op officiële hittegolf

Het is sinds begin deze week zuchten en puffen geblazen. Wen er maar aan, want er komt voorlopig geen einde aan het zomerse weer. Wel koelt het dit weekend iets af.

In Eindhoven steeg gisteren de temperatuur tot boven de 30 graden. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van het jaar een feit. Om 13.00 uur werd het daar 30,5 graden, meldt Weeronline. Maandag activeerde het RIVM al een hitteplan. Of het ook tot een officiële hittegolf komt, is nog afwachten. Op 2 juli was er ook al sprake van een officiële hittegolf.

☀️ Wanneer spreken we van een hittegolf? Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Daarbij moet het drie keer tropisch warm zijn, met temperaturen van 30 graden of meer. Voor een officiële hittegolf moet in De Bilt aan deze voorwaarden worden voldaan.

Vandaag en morgen zomers weer

De zon schijnt vandaag in een groot deel van het land flink. Alleen in het uiterste oosten is nog wat bewolking aanwezig en af en toe drijven er wat sluierwolken over. Het wordt 30 tot 34 graden bij weinig wind in het binnenland, op de stranden wordt het maximaal 27 bij een matige wind. Weeronline verwacht dat het vanmiddag in De Bilt tot een tropische temperatuur komt en dat daarmee de officiële hittegolf een feit is. Vanavond blijft het warm. Er kan nog tot ongeveer 21.00 uur worden genoten van de zon. In de nacht daalt de temperatuur tot 14 graden.

Morgenochtend is het weer zeer zonnig. Rond 09.00 uur is het al 20 graden, tegen het middaguur tikt de thermometer meer dan 25 graden aan met een zwakke tot matige wind. In de middag wordt het tropisch met temperaturen rond de 30 graden en schijnt de zon uitbundig. Alleen aan zee is het wat koeler; 24 tot 27 graden. Ook de wind kan hier in de loop van de middag wat krachtiger zijn. In de avond kan het lokaal bewolkt zijn en ligt de minimumtemperatuur rond de 16 graden.

Het weer op zaterdag, zondag en daarna

Zaterdag begint de dag grijs door laaghangende bewolking en kan er regionaal een druppel regen vallen. In de middag komt de zon tevoorschijn, vooral in het zuiden van land. Het kwik is tussen de 22 en 27 graden met een matige wind. Daarmee is het een stuk minder warm dan de dagen daarvoor. Ook op zondag worden er wolken verwacht. De zon laat zich in de loop van de dag meer zien, maar het kan op sommige plekken even duren. Het wordt 20 tot 25 graden.

De dalende temperaturen zijn geen trend, want na het weekend wordt het weer warmer. Op maandag wordt het naar verwachting gemiddeld 26 graden. Dinsdag wordt het 27 graden. Het is daarbij droog en er is behoorlijk wat zonneschijn. Woensdag is er waarschijnlijk wél weer een terugkeer naar het ‘Hollandse zomerweer’ met ‘normale’ temperaturen en kans op een buitje.

Vorige Volgende

Reacties