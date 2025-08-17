Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomer zet weer in op warm weer, maar er valt niet heel lang van te genieten

De nieuwe (werk- of vakantie)week start met zomerse temperaturen. Kortom, het wordt vanaf morgen weer warm weer. Maar hoe lang?

Op veel plaatsen liggen de maxima de komende twee dagen tussen 25 en 27 graden. Dinsdag kan het volgens weerdienst Weeronline zelfs 29 graden worden in het zuiden. In het noordwesten van het land blijft het iets koeler.

Warm weer hebben we dit jaar sowieso volop. Als we de weermannen en -vrouwen mogen geloven – zie de video hierboven – zijn we met 2025 op weg naar het warmste jaar ooit. De afgelopen kon weer eens een hittegolf in de weerboeken worden bijgeschreven.

Voor wie op zoek is naar goede zonnebrandcrème: Metro’s collega Emma Toussain, hoofdredacteur van NSMBL, voorziet je van tips.

Warm weer vrij snel verdwenen

Vanaf woensdag wordt het elke dag iets minder warm. In het weekend liggen de maxima tussen 18 en 21 graden. Ook stijgt de kans op een enkele bui.

De nieuwe week gaat dus wél met warm weer van start. In het zuiden en westen kan het in de ochtend nog wel enige tijd bewolkt zijn, maar elders begint het morgenochtend meteen vrij zonnig. Gedurende de dag wordt de zon afgewisseld door enkele stapelwolken. Ook dinsdag wordt op veel plaatsen een zonnige dag met soms alleen wat hoge sluierbewolking.

29 graden in het zuiden

De temperatuur stijgt op beide dagen naar zomerse waarden. Zo wordt het in het oosten en zuiden op morgen zo’n 26 graden. Op dinsdag kan het in het zuiden zelfs 29 graden worden. Alleen in het Waddengebied blijft het iets koeler. De wind waait hierbij uit het noorden tot noordoosten, waardoor de luchtvochtigheid ook niet zo hoog is.

Best gelezen artikelen van dit moment ‘Als kijker B&B Vol Liefde te veel doorkrijgt, dan vrees ik voor de toekomst’

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

Een spoor van vernieling na je ontslag: wat is ‘revenge quitting’?

Dit is het nieuwe bedrag voor minimumloon dat NSC na de verkiezingen wil

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zin in werken in de zorg, al is het geen vetpot’

Vanaf woensdag minder warm weer

Woensdag draait de wind van noordoost naar noord en donderdag en vrijdag wordt de wind noordwestelijk. Hierdoor wordt geleidelijk minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur daalt tot en met het weekend elke dag iets. Zo is het woensdag nog zo’n 21 tot 26 graden, maar in het weekend liggen de maxima nog maar tussen 18 tot 21 graden. Dit is vrij koel voor de tijd van het jaar, want normaal is het in de derde week van augustus zo’n 22 graden.

De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en hierdoor zal het vooral langs de stranden een stuk minder warm aanvoelen. Ook stijgt de kans op een paar lichte buien en gaat de zon vaker schuil achter bewolking dan tijdens de eerste weekhelft.

Reacties