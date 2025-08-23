Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomer voelt ver weg: fris en nat weekend voor de boeg

Het is officieel nog zomer (nog een ruime maand) maar het voelt éven niet meer zo. Koele lucht stroomt dit weekend over het land vanuit het noorden tot noordwesten. Daardoor is het kouder dan normaal in deze tijd van het jaar. In het zuiden valt op zaterdag ook regen.

In de rest van het land is de kans op regen minder groot, al kan er volgens Weeronline een enkele bui vallen.

Het lijkt (even) niet op zomer

Op vrijdag waait een noordenwind en trekken lichte buien over het land. Het is maximaal 20 graden. Naar verwachting wordt het op zaterdag tussen de 18 en 21 graden. Bezoekers van grote evenementen die dit weekend plaatsvinden, zoals SAIL in Amsterdam, de Parade in Utrecht of Mysteryland in Haarlemmermeer, moeten rekening houden met koeler weer dan de afgelopen tijd.

Zondag trekken wolkenvelden over het land, maar komt de zon ook vaker tevoorschijn. De wind is zwak tot matig, waardoor het een graadje warmer is. Na het weekend stroomt warmere lucht over het land en gaat de zon meer schijnen. Weeronline verwacht dat de wisselvalligheid na een warm begin van de week weer toeneemt.

Ook niet meer zo heet in Zuid-Europa

Ook in Zuid-Europa is het koeler, al is het daar nog steeds warm. In Spanje en Portugal stijgt het kwik de komende dagen naar zo’n 30 tot 33 graden, terwijl het in Griekenland en Turkije met 33 tot 37 graden nog heter wordt.

Vorige week liep het in delen van Zuid-Europa nog zo hoog op, dat vanwege de hitte lokaal code rood werd afgegeven. Deze week zijn die waarschuwingen (voorlopig) van de baan Zonaanbidders moeten nog wel steeds rekening houden met tropische omstandigheden.

Reacties