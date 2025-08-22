Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man uit COA-opvang aangehouden voor zedenmisdrijf, verband met Lisa uit Abcoude ‘niet uitgesloten’

Een arrestatieteam heeft gisteravond een 22-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden voor een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam. De locatie van het zedenmisdrijf was niet ver van de plek waar deze week Lisa uit Abcoude werd gevonden. Zij werd door geweld om het leven gebracht.

Naar beide zaken wordt apart onderzoek gedaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat met de aanhouding van gisteren een eventueel verband met de zaak Lisa uit Abcoude (17) wordt onderzocht. Dat verband met de moord in de buurt van de Johan Cruijff ArenA is niet uitgesloten.

Slachtoffer werd ernstig seksueel misbruikt

Aan de Weesperzijde werd vorige week vrijdag rond 00.30 uur een vrouw belaagd, geslagen en ernstig seksueel misbruikt. De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na het misdrijf in de richting van het centrum.

De politie laat weten dat het onderzoek verdergaat en roept mensen die in de omgeving van de Weesperzijde tussen 00.30 en 01.30 uur iets hebben gezien op om contact op te nemen.

Drie weggebruikers opgeroepen in zaak Lisa uit Abcoude

In de zaak van de omgebrachte Lisa uit Abcoude roept de politie „drie specifieke weggebruikers” op zich te melden. „Het gaat om een scooterrijder en de inzittenden van een lichtkleurig bestelbusje en een Biro”, aldus de politie in een verklaring.

Deze weggebruikers reden tussen 04.10 uur en 04.30 uur op de Holterbergweg, waar het levenloze lichaam werd aangetroffen door de politie. Op sociale media heeft de politie beelden van de Biro en de scooterrijder geplaatst. Nieuws van de Dag ging gisteravond ook in op de dood van Lisa uit Abcoude en het zoeken naar de drie getuigen. Je ziet de video hierboven.



Ook andere mensen die Lisa uit Abcoude hebben gezien of vastgelegd tussen de Breitnertoren en de Holterbergweg worden opgeroepen zich te melden. Dit omdat een groot deel van de door haar afgelegde route op de fiets goed in beeld is, maar “van de laatste zeven minuten van haar route ontbreken duidelijke beelden”.

Tientallen tips over Lisa

Het onderzoeksteam heeft inmiddels tientallen tips ontvangen, waarvan de bruikbaarheid wordt onderzocht. Lisa is in de nacht van dinsdag op woensdag door ernstig geweld om het leven gebracht. Ze sloeg zelf alarm via 112. Later werd ze door de politie levenloos aangetroffen in Duivendrecht.

