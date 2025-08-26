Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yeşilgöz na dood van Lisa over geweld tegen vrouwen: ‘Mannenprobleem of asielstop is super kort door de bocht’

Het gaat in ons land als dagen over de moord die zo schokkend was, die op Lisa (17) uit Abcoude in de buurt van de Johan Cruijff ArenA. Veel discussies gaan over geweld tegen vrouwen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz sprak er gisteravond over in Nieuws van de Dag.

De 22-jarige man die wordt verdacht van de dood van Lisa blijft langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam besloot gisteren dat hij nog zeker twee weken langer blijft vastzitten. Zondag werd onder meer bij de voetbalwedstrijd Ajax – Heracles duidelijk hoe iedereen begaan is met (de familie van) het meisje.

Yeşilgöz over Lisa in Nieuws van de Dag

Honderdduizenden vrouwen eisen ‘de nacht terug’ (een online actie levert tonnen op), er is een run op zelfverdedigingsartikelen en, vinden velen, politici grijpen de zaak aan voor hun eigen agenda. De één vindt de dood van Lisa en geweld tegen vrouwen een mannenprobleem, de anders roept op tot een complete asielstop. In Nieuws van de Dag sprak VVD-leider Dilan Yeşilgöz gisteravond onder meer over de impact van de moord op Lisa op Den Haag. Je ziet het hele gesprek in de video hierboven.

Yeşilgöz: „Toen ik het hoorde was ik op zoek naar woorden. Maar het was vooral woede, frustratie. Ik denk aan de jonge meiden in mijn omgeving. Dit is iets wat vrouwen al zo lang meemaken. Ik ben zelf tien, misschien twaalf jaar geleden in de Amsterdamse gemeenteraad begonnen met de oproep om seksuele straatintimidaties strafbaar te stellen. Ik hoorde toen heel veel van mannen en vrouwen: ‘Joh, dit hoort er toch bij? Als vrouw of meisje houdt je toch gewoon rekening met wat je aan hebt en waar je loopt?’ Ja, veel vrouwen lopen rond met een sleutelbos om zich te verdedigen. Maar moet je je daar bij neerleggen? Nee, natuurlijk niet.”

‘Systeem en cultuur gecreëerd’

Volgens Yeşilgöz moet er nog altijd veel gebeuren zodat jonge meiden en vrouwen veilig over straat kunnen. „Ik ben niet eens met degenen die zeggen: het is volledig een mannenprobleem. Of ‘doe maar een asielstop’, het is allemaal super kort door de bocht. Dan doe je tekort aan wat er echt aan de hand is. Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord. Huiselijk geweld hebben we mee te maken en vrouwen die het slachtoffer zijn van een systeem en cultuur, wat we met elkaar hebben gecreëerd en wat we bijna normaal vinden. We het normaal vinden dat je als vrouw nadenkt of je op dit tijdstip over straat kunt. Waar moet ik op letten? Ben ik niet alleen? Dat moeten we doorbreken.”

