Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yesilgöz biedt Douwe Bob excuses aan na beschuldiging van Jodenhaat, vrede getekend

VVD-leider Dilan Yesilgöz heeft excuses gemaakt aan zanger Douwe Bob. Aanleiding is een tweet die ze eind juni plaatste, waarin ze hem beschuldigde van Jodenhaat. De boodschap op X is inmiddels verwijderd.

Eind juni besloot de zanger niet op te treden bij een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam, waar hij naar eigen zeggen werd geconfronteerd met zionistische uitingen. „Dit zou een kinderfeestje zijn, geen politiek evenement. Daarom ben ik weggegaan”, vertelde hij bij talkshow Renze.

Douwe Bob kreeg doodsbedreigingen

Die actie had gevolgen. Douwe Bob zegt met de dood te zijn bedreigd, nadat Yeşilgöz een bericht op X plaatste over de situatie. „Tachtig jaar na ‘Dit nooit weer’ gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht”, luidde haar bericht. Volgens de zanger was de beschuldiging van Yeşilgöz „ongegrond en excessief” en zette deze aan tot publieke afkeer.

Yeşilgöz liet weten graag een kop koffie te drinken met Douwe Bob, zodat ze elkaar in de ogen kunnen kijken en delen waar de pijn zit. Maar daar had Douwe Bob geen trek in. Hij wilde excuses, geen koffie. Ook eiste hij dat de politica de tweet zou verwijderen en eiste hij een rectificatie.

Yesilgöz biedt excuses aan aan Douwe Bob

Dat gebeurt nu. In een gezamenlijke verklaring op X staat: „Dilan Yesilgöz erkent dat zij Douwe Bob in haar tweet van 29 juni jl. niet had moeten beschuldigen van Jodenhaat en evenmin van het weigeren van een optreden voor kinderen omdat zij Joods zijn. Dat was niet juist. Zij biedt Douwe Bob hiervoor haar excuses aan en heeft de bewuste tweet inmiddels verwijderd.”

Beide partijen ondertekenden de verklaring en schrijven: „In een tijd van groeiende polarisatie kiezen wij bewust voor verbinding en verantwoordelijkheid. Hiermee willen wij gezamenlijk een streep zetten onder deze kwestie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Douwe Bob en ik zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen. We zetten daarmee samen een streep onder de afgelopen periode. We kiezen voor verbinding en verantwoordelijkheid.

Zie hier het statement. pic.twitter.com/rE3M6NOe8r — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) August 11, 2025

Reacties