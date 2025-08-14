Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetsvoorstel ‘verheerlijking terrorisme’ al zeker 6800 reacties

Een wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van ‘het verheerlijken van terrorisme’ heeft tot dusver zeker 6800 openbare reacties gekregen. Dat is uitzonderlijk veel voor een zogenoemde internetconsultatie en tot nu toe het hoogste aantal van dit jaar. Op sociale media roepen maatschappelijke organisaties op om op het voorstel te reageren.

Het demissionaire kabinet wil „het verheerlijken van terrorisme en het in het openbaar betuigen van steun aan terroristische organisaties” strafbaar maken. Hiervoor kan iemand tot drie jaar celstraf krijgen. Onder meer PAX voor vrede, The Rights Forum en Plant een Olijfboom vrezen dat de wet het mogelijk maakt om bijvoorbeeld activisten om politieke redenen te vervolgen. De organisaties voeren actie tegen het geweld van Israël in Gaza.

Ze noemen het wetsvoorstel „te vaag”. „Termen zijn onvoldoende afgebakend”, schrijft The Rights Forum. „Er bestaat risico op willekeur.” De organisatie vreest expliciet dat „uitingen van solidariteit met Palestijnse verzetsbewegingen” worden gecriminaliseerd.

Zorgen over vrijheid van meningsuiting

In veel van de reacties op het wetsvoorstel uiten mensen zorgen over de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht. Meerdere mensen vinden de omschrijving van wat ’terrorisme’ en ‘verheerlijking’ zou zijn te vaag. Dit kan politieke gevolgen hebben, vrezen ze. „Het is te gek voor woorden als het strafbaar wordt om te demonstreren uit solidariteit voor noodlijdende burgers in Gaza, omdat de terroristische organisatie Hamas een raakvlak in belangen heeft”, aldus een van de reacties. Veel van de reacties zijn anoniem.

De regering van Groot-Brittannië verklaarde een pro-Palestijnse actiegroep in juli tot terroristische organisatie, nadat enkele activisten op een Engelse luchtmachtbasis vliegtuigen met rode verf hadden besmeurd. Wie lid is van de groep of steun betuigt, kan tot veertien jaar cel krijgen. Afgelopen weekend werden honderden mensen opgepakt die demonstreerden tegen het verbod op de actiegroep.

Wat is een internetconsultatie?

Bij een internetconsultatie kunnen burgers reageren op nieuwe wetten en regels voordat die naar de Tweede Kamer gaan. De meeste voorstellen krijgen maar een handvol openbare reacties. Op twee plannen van dit jaar, over dierenwelzijn en vliegbelasting, hebben meer dan 5000 mensen gereageerd.

