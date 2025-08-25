Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Walibi trekt Halloween-spotje definitief terug na bakken kritiek: ‘Uit respect voor gevoelens’

Walibi Holland kwam vorige week hevig onder vuur te liggen om een reclamespotje voor een Halloween-evenement. Het attractiepark trekt het omstreden spotje nu definitief terug.

Het bedrijf zei eerder dat het spotje na zondag weer te zien zou zijn. Volgens Walibi was dit een balans tussen respect tonen en vasthouden aan hun creatieve vrijheid bij het neerzetten van griezelige belevingen. Nu kiest het park er toch voor om het filmpje helemaal niet meer te tonen.

Kritiek op video Walibi

In de video was een doodsbange vrouw te zien, waar enge personages op geld bieden. Ze zit opgesloten in een glazen kooi en wordt geveild als object 666, het getal dat wordt geassocieerd met de duivel. De vrouw verdwijnt daarna in een shredder.

Op de video kwam veel kritiek. Volgens critici raakt de video te veel aan de werkelijkheid. Zo zei WOMEN Inc.: „We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc.”

De kritiek nam toe nadat de 17-jarige Lisa uit Abcoude met ernstig geweld om het leven werd gebracht. In dat licht vonden veel mensen de campagne smakeloos en pijnlijk.

Statement Walibi

„Wij begrijpen dat de beelden in de huidige maatschappelijke context gevoelig kunnen liggen”, schrijft Walibi. Ook zegt het attractiepark het te „betreuren dat sommige mensen zich hierdoor gekwetst of ongemakkelijk hebben gevoeld. Uit respect voor deze gevoelens en rekening houdend met de recente gebeurtenissen hebben wij besloten de commercial definitief terug te trekken uit al onze communicatie.”

Daarna schrijft het park: „Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de commercial is gemaakt vanuit een artistieke insteek die volledig in het teken staat van fictie, horror en overdrijving. De personages en situaties zijn karikaturaal en bewust ver verwijderd van de realiteit. Het is nooit onze bedoeling om geweld te normaliseren, te promoten of in verband te brengen met actuele gebeurtenissen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opnieuw kritiek

Ook op dit statement komt weer kritiek. „Ik snap eigenlijk niet waarom het zo moeilijk is om gewoon sorry te zeggen, in plaats van weer die hele statement over inspiratie en intentie”, schrijft iemand onder de post. Een ander: „Ontsla nou in vredesnaam je marketing- en communicatieafdeling. Jullie snappen het nog steeds niet. Er was NIKS karikaturaal aan een vrouw die gewond en doodsbang is en moet vrezen voor haar leven. Het hele statement druipt van de ‘sorry dat jullie als publiek zo vreselijk overgevoelig zijn’.”

Reacties