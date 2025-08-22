Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Walibi haalt Halloween-spot tijdelijk offline na ophef

Walibi Holland verwijdert tijdelijk een reclamespot voor een Halloween-evenement, nadat er flinke kritiek ontstond op de video. Het pretpark laat weten dat de spot tot en met zondag niet meer te zien is op hun kanalen. Het heeft te maken met de op een gewelddadige manier om het leven gebrachte Lisa uit Abcoude.

„Rekening houdend met de recente gebeurtenissen en uit respect hebben we besloten deze video tijdelijk terug te trekken uit al onze communicatie-uitingen”, aldus een woordvoerder tegen ANP. Vanaf maandag zal de spot opnieuw online komen.

Hevige kritiek na gewelddadige scène

De video leidde tot ophef omdat te zien is hoe enge personages geld bieden op een vrouw die vervolgens in een shredder verdwijnt. Volgens critici raakt dit te veel aan de werkelijkheid. De belangenorganisatie WOMEN Inc. reageerde fel: „Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc.”

De kritiek nam toe nadat gisteren bekend werd dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude door een misdrijf om het leven was gekomen. In dat licht vonden veel mensen de campagne smakeloos en pijnlijk.

Walibi benadrukt fictief karakter

Walibi benadrukt dat de video nadrukkelijk fictief is. „De griezelige personages zijn overduidelijk karikaturen en door hun overdreven gretigheid laten ze zien dat het hele script niets met de werkelijkheid te maken heeft”, legt de woordvoerder uit. Toch kiest het park ervoor de spot voorlopig offline te halen. „Uit respect voor de recente gebeurtenissen.”

In een verklaring schrijft Walibi dat angst een „sleutelelement” is rond Halloween. „Ook wij betreuren de gruwelijke gebeurtenissen van de afgelopen week. De realiteit overstijgt in dit geval de fictie. Dat neemt niet weg dat fictieve verhalen en scènes onderdeel blijven van Halloween en onze evenementen.”

Weer online na het weekend

De reclamespot wordt dus niet definitief verwijderd, maar tijdelijk onderbroken. Vanaf maandag zal het filmpje weer onderdeel zijn van de Halloween-campagne. Volgens Walibi is dit een balans tussen respect tonen en vasthouden aan hun creatieve vrijheid bij het neerzetten van griezelige belevingen.

