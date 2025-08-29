Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden vrouwen voelen zich onveilig op 13.000 specifieke plekken in Nederland

In nieuw onderzoek van Pointer en het AD hebben meer dan 11.000 vrouwen aangegeven zich onveilig voelen op bijna 13.000 locaties verspreid over het land. Op ruim de helft van deze plekken hebben vrouwen zelf of iemand die ze kennen vervelende of bedreigende ervaringen gehad.

Het onderzoek laat zien dat onveiligheid in de openbare ruimte voor vrouwen een veelvoorkomend probleem is.

Vrouwen voelen zich vaak onveilig

Veel vrouwen noemen concrete locaties die ze liever vermijden of waar ze zich ongemakkelijk voelen. Bij 71 procent van de meldingen speelt de fysieke omgeving een rol. Kapotte lantaarnpalen, slecht verlichte straten of een gebrek aan veilige alternatieve routes rond lege industriegebieden dragen bij aan het gevoel dat er iets kan gebeuren. Ook smalle steegjes, parken en stations worden vaak als onveilig ervaren, vooral ‘s avonds of ‘s nachts.

Om zich veiliger te voelen, passen vrouwen regelmatig hun gedrag aan. Ze vermijden bepaalde plekken in het donker, kiezen alternatieve routes of laten vrienden en familie weten waar ze zijn. Velen delen hun locatie live via hun telefoon. Op ongeveer 20 procent van de gemelde locaties geven vrouwen aan dat ze zichzelf bewapenen, bijvoorbeeld met pepperspray.

In de nacht van zaterdag op zondag gaan vrouwen in zeker vijftien steden fietsen ‘om de nacht terug te eisen’.

Structurele maatregelen nodig

Experts benadrukken dat structurele maatregelen nodig zijn om vrouwen zich veiliger te laten voelen. Verbeterde straatverlichting, veilige routes en meer toezicht op plekken die als onveilig worden ervaren kunnen volgens hen een groot verschil maken. Toch blijft alert gedrag van vrouwen vaak de eerste verdedigingslinie, waardoor zij continu op hun omgeving letten.

Het onderzoek van Pointer en het AD laat zien dat onveiligheid in de openbare ruimte geen individueel probleem is, maar een maatschappelijk vraagstuk dat om concrete oplossingen vraagt.

