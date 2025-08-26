Redactie Metro
Mes en telefoon gevonden in onderzoek naar moord Lisa

AMSTERDAM - Politie doet onderzoek in het water achter een pand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg. Volgens meerdere media is dit de locatie waar de man verbleef die wordt verdacht van het doden van de 17-jarige Lisa. ANP MICHEL VAN BERGEN
Bij het onderzoek achter een pand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg in Amsterdam heeft de politie een mes en een telefoon gevonden.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door NU.nl. Er wordt onderzocht of de vondst te maken heeft met het ombrengen van de 17-jarige Lisa. De politie deed dinsdagmiddag onderzoek in het water achter het gebouw.

Volgens het OM had het onderzoek te maken met de dood van het meisje. De COA-locatie is volgens meerdere media de plek waar de 22-jarige verdachte van de moord verbleef. Politie, Openbaar Ministerie en COA willen dat niet bevestigen.

Meerdere steek- en snijwonden

De opvanglocatie is vlakbij de Holterbergweg in Duivendrecht, waar Lisa met geweld om het leven is gebracht. Agenten troffen haar lichaam in de nacht van 19 op 20 augustus aan langs de berm. Kort daarvoor had ze de politie gebeld dat ze door iemand was aangevallen.

Op een persconferentie vorige week zei politiechef Peter Holla dat op het lichaam van de jonge vrouw meerdere steek- en snijwonden zijn geconstateerd, onder meer in de hals.

Reacties